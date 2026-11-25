Patricia Martínez Cremades y Sandra Jiménez Hernández se conocieron estudiando diseño de moda en Valencia. Casi veinte años después, la búsqueda de un regalo les dio la idea para fundar Vestige Archive Jewellery, un proyecto que recupera joyas de segunda mano y las devuelve a circulación en pequeñas selecciones.

Uno de los anillos que han pasado por Vestige Archive Jewellery tiene una pequeña fractura en uno de sus diamantes. Es una pieza art déco de entre 1920 y 1930, de oro amarillo de 14 quilates y platino, con tres diamantes antiguos. El detalle dice mucho del criterio de sus fundadoras, que intervienen lo mínimo necesario para que las piezas puedan volver a usarse y conserven las huellas de su vida anterior.

Patricia y Sandra, afincadas en la Comunidad Valenciana, llevaban años trabajando en diseño cuando una de ellas se puso a buscar una joya para alguien especial. De aquella búsqueda salió una conversación sobre qué hacía que ciertas piezas de otras épocas siguieran apeteciendo llevarlas hoy. Esa misma noche ya tenían el nombre. El proyecto tomó forma como un archivo de joyería vintage en el que el material, las proporciones y la montura pesan tanto como la antigüedad.

Seis anillos por entrega y una sola pieza de cada

Las dos primeras entregas reúnen seis anillos cada una. En la primera destaca una sortija de oro de 18 quilates de mediados del siglo XX, con un granate oscuro rodeado de piedras más pequeñas. En la segunda, el anillo art déco comparte espacio con una pieza de líneas geométricas presidida por una perla y otra de montura alargada con una piedra verde en el centro. Son formas muy distintas de llevar un anillo protagonista, desde el volumen del granate hasta la simetría de los diamantes antiguos.

Cada joya se limpia, se documenta y recibe un certificado y un número de archivo. Los lanzamientos suelen reunir entre seis y ocho piezas, y cuando una se vende, se retira de la selección. Esa es parte de la gracia de recorrer el archivo: el anillo que llama la atención por su talla, su color o su montura es el único ejemplar de la selección. Cada pieza descansa en una caja de terciopelo, envuelta después en un furoshiki de seda.