La historia de amor de Victoria Federica y Jorge Navalpotro ha llegado a su fin. La hija de la infanta Elena vuelve a estar soltera después de casi un año de relación con el empresario madrileño, con quien había protagonizado algunos de los capítulos más comentados de su vida sentimental. Una ruptura que, aunque hasta ahora no había sido confirmada públicamente, llevaba semanas dejando señales. De hecho, en COOL ya apuntamos hace un mes los indicios que hacían pensar que la pareja atravesaba una crisis.

Ha sido Luis Pliego quien ha puesto fecha a la separación y ha confirmado la noticia en el programa La tarde se mueve. Según ha explicado el director de la revista Lecturas, Victoria Federica y Jorge Navalpotro rompieron hace aproximadamente dos meses, coincidiendo en el tiempo con el final de la relación entre Roca Rey y Tana Rivera.

Pero hay un detalle que ha llamado especialmente la atención. Según Pliego, la ruptura se produjo antes del viaje de Victoria Federica a Perú, donde coincidió con el torero peruano y un grupo de amigos. «Cuando se fue a Perú ya estaba soltera», ha asegurado. Además, ha añadido que la sobrina del rey Felipe VI habría puesto fin a su relación con Navalpotro antes de emprender aquel viaje para poder disfrutar de él sin pareja.

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Después de Perú, Victoria Federica puso rumbo a México, prolongando así una etapa marcada por los viajes y los planes lejos de Madrid. Un contexto que ha vuelto a alimentar las especulaciones sobre su cercanía con Roca Rey. De hecho, Luis Pliego ha dejado caer que ambos podrían estar cada vez más cerca, aunque no ha confirmado que exista una relación sentimental entre ellos.

Las pistas que adelantamos en COOL hace un mes

La noticia no llega completamente por sorpresa. En COOL ya habíamos puesto el foco en algunos detalles que apuntaban a un posible distanciamiento entre Victoria Federica y Jorge Navalpotro. Hace un mes recogimos las señales que comenzaban a llamar la atención y que ahora, a la luz de la ruptura, cobran un nuevo significado.

Una de las más evidentes era la ausencia del empresario en los últimos compromisos sociales de la joven. Victoria Federica, cada vez más habitual en eventos relacionados con la moda y la vida social madrileña, había comenzado a acudir sola a algunas de sus citas más destacadas. Fue especialmente llamativa su presencia en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, donde no estuvo acompañada por Navalpotro.

Una imagen muy diferente a la que ambos habían ofrecido meses antes en París. Durante la Semana de la Moda de la capital francesa, el empresario sí había acompañado a Victoria Federica, dejando ver la buena sintonía que existía entre ellos. El contraste entre ambas ocasiones despertó las primeras preguntas sobre el estado de su relación.

Tampoco se había visto a Jorge Navalpotro acompañando a la hija de la infanta Elena en otros planes habituales de su entorno, como las tardes de toros, una de las grandes aficiones de Victoria Federica. A ello se sumó otra ausencia significativa: la del empresario en la boda de una de las mejores amigas de la joven, celebrada en Cádiz.

Por separado, sin apenas apariciones juntos y con agendas que parecían haber tomado caminos diferentes, las señales empezaban a acumularse. Aunque entonces insistíamos en que hacer planes por separado no era necesariamente sinónimo de una ruptura, lo cierto es que aquellos detalles anticipaban el cambio que ahora ha salido a la luz.

El silencio en las redes sociales, otra señal de distanciamiento

Las redes sociales también ofrecían algunas pistas sobre el momento que atravesaba la pareja. Victoria Federica y Jorge Navalpotro seguían manteniéndose entre sus respectivos seguidores, pero la interacción pública entre ambos parecía haberse reducido de manera considerable.

Los likes, los comentarios y las muestras de complicidad que habían dejado ver en otros momentos habían desaparecido. Tampoco había nuevas fotografías juntos desde hacía tiempo, algo que contrastaba con aquella etapa inicial en la que ambos compartían imágenes y permitían que su historia de amor trascendiera al ámbito público.

Un silencio especialmente significativo, teniendo en cuenta que, aunque siempre habían mantenido cierta discreción, no habían ocultado por completo su relación. La ausencia de gestos públicos no demostraba por sí sola que hubieran roto, pero sí contribuía a dibujar un escenario diferente al de los primeros meses de noviazgo.

Ahora, con la información aportada por Luis Pliego, aquellas señales adquieren otra dimensión. La separación se habría producido hace dos meses y, cuando Victoria Federica emprendió sus viajes a Perú y México, su relación con Jorge Navalpotro ya pertenecía al pasado.

De esta manera, la sobrina de Felipe VI inicia una nueva etapa sentimental, mientras todas las miradas se dirigen ahora hacia su relación con Roca Rey y la cercanía que, según las últimas informaciones, ambos parecen haber recuperado. Una historia que, por el momento, sigue rodeada de incógnitas.