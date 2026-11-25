La vida sentimental de Aitana Sánchez-Gijón volvió a situarse en el centro de la actualidad el pasado 31 de marzo. La actriz, conocida por mantener siempre una postura reservada respecto a sus relaciones personales, protagonizó una de las noticias más comentadas del mundo del corazón después de que salieran a la luz unas imágenes junto a Maxi Iglesias en actitud cariñosa. Una información que sorprendió al público y que rápidamente ocupó titulares en numerosos medios de comunicación.

Las fotografías, en las que ambos aparecían besándose, fueron difundidas inicialmente en el programa de Telecinco El tiempo justo y posteriormente publicadas por la revista Lecturas. La noticia no tardó en generar una gran repercusión, especialmente por tratarse de dos intérpretes que han procurado mantener su intimidad al margen de los focos.

La publicación de las imágenes coincidió con un episodio incómodo para Aitana. Ese mismo día, cuando se dirigía al Teatro Español para cumplir con sus compromisos profesionales relacionados con la obra Malquerida, la intérprete se encontró con varios reporteros que buscaban conocer su reacción ante la noticia. Visiblemente sorprendida por la situación, respondió con cierta indignación antes de acceder al recinto: «¿De qué vais? ¿Pero quiénes sois vosotros? Por favor. Tengo una función que hacer. Buenas tardes». Sus palabras terminaron circulando por las redes sociales y generaron numerosos comentarios.

Ahora, varios meses después de aquel episodio, la actriz ha querido explicar cómo vivió realmente aquel encuentro y qué había detrás de su reacción. Lo ha hecho durante una entrevista concedida a Vogue España, donde ha relatado que aquel día atravesaba una circunstancia personal especialmente dolorosa. «Yo venía caminando con mi hermano de casa de mi madre, que se estaba muriendo, y me encontré a esas personas con la alcachofa y fue un cortocircuito cerebral superfuerte porque yo no estoy acostumbrada a estar en esa salsa», confesó.

De esta manera, Aitana ha dejado claro que su respuesta no estuvo motivada únicamente por la presencia de las cámaras, sino también por el difícil momento familiar que estaba atravesando. Una situación que hizo todavía más desagradable encontrarse de repente con periodistas interesados en conocer detalles de su vida sentimental.

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Durante la conversación, la intérprete también ha reflexionado sobre la exposición pública que implica ser una figura conocida y ha reivindicado su derecho a preservar aquellos aspectos de su vida que no tienen relación con su trabajo. «Yo lo que quiero es que me dejen en paz con mi vida privada y que nadie opine sobre las cosas que no le incumben. Eso es lo que yo querría que sucediera», aseguró.

La actriz insiste en que siempre ha procurado mantener separados sus compromisos profesionales de sus asuntos personales, una postura que no está dispuesta a modificar pese al interés que despierta su figura. «He puesto un límite muy claro entre mi vida profesional y mi vida privada. No he jugado jamás a ese juego, jamás, ni voy a hacerlo», afirmó.

Con estas declaraciones, Aitana Sánchez-Gijón vuelve a poner sobre la mesa una cuestión que considera fundamental: el respeto a la intimidad, incluso cuando la popularidad convierte cualquier aspecto de la vida personal en objeto de interés mediático.