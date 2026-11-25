Isabel Díaz Ayuso ha recuperado uno de los recuerdos más personales de su infancia con una frase que invita a la nostalgia. «Los niños jugábamos en el asfalto y éramos felices». La presidenta de la Comunidad de Madrid, que tiene 48 años, recuerda con cariño una niñez alejada de las comodidades y actividades organizadas que forman parte de la vida de muchos menores actuales. Creció en un piso de clase media en el barrio madrileño de Chamberí y pasó largas temporadas en Sotillo de la Adrada, en Ávila, donde construyó algunas de las amistades que todavía conserva. Una experiencia que también permite reflexionar sobre la importancia del juego libre en el desarrollo infantil.

Una infancia entre Chamberí y el pueblo de sus abuelos

La frase de Ayuso procede de una entrevista concedida en 2024. En ella, la dirigente popular describió sus primeros años en Madrid. «Yo soy de Madrid, soy de Chamberí. Mi infancia transcurre en un piso de Madrid, de clase media, donde los niños jugábamos en el asfalto y éramos felices también».

La presidenta recuerda aquella época como una infancia de barrio, en la que los niños pasaban buena parte de su tiempo libre fuera de casa. También estudió en un colegio concertado religioso y destacó que tuvo una educación sencilla. «Tuve lo justo. Una educación de barrio y veranos en el pueblo, pero nunca dejé de buscar mi independencia». ￼

Sotillo de la Adrada, otro escenario de su niñez

El otro lugar fundamental de sus recuerdos es Sotillo de la Adrada, en la provincia de Ávila. Allí pasaba largas temporadas durante las vacaciones y compartía tiempo con sus abuelos y otros niños de la localidad. La propia Ayuso ha explicado que muchas de sus amistades actuales proceden de aquellos veranos y que el pueblo representa una parte muy importante de su identidad.

En sus recuerdos aparecen las bicicletas, las tardes al aire libre, los juegos en grupo y la convivencia entre distintas generaciones. También ha hablado de la influencia de sus abuelos, de las historias familiares y de las experiencias que vivió lejos de la capital. «Mi pueblo era mi otro yo», llegó a explicar en aquella entrevista. ￼

Por qué jugar en la calle es importante para los niños

Más allá de la anécdota personal, la reflexión conecta con una cuestión que preocupa a especialistas en infancia, con la pérdida de espacios y oportunidades para jugar libremente. Según las Naciones Unidas, el juego permite desarrollar habilidades sociales, emocionales e intelectuales, además de favorecer la creatividad, la imaginación y la capacidad para resolver conflictos.

La organización también destaca una diferencia generacional, ya que sólo uno de cada cuatro niños juega regularmente en la calle, frente a casi tres de cada cuatro de la generación de sus abuelos. El BOE también reconoce el juego libre como una necesidad esencial para el desarrollo físico, intelectual, social y emocional.