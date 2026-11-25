La vivienda, el paro o la sanidad suelen aparecer de forma recurrente cuando se habla de los principales problemas de España. Sin embargo, Gonzalo Bernardos ha puesto el foco en otro asunto que, a su juicio, condiciona también la posibilidad de resolver muchos de ellos. El economista considera que la Administración pública funciona con demasiada lentitud y que el exceso de burocracia termina afectando a ciudadanos, empresas y a la propia capacidad de respuesta de las instituciones.

Bernardos ha expresado esta reflexión en su cuenta de X hace unos días en plena campaña electoral. «No he oído a ningún partido hablar de ofrecer una solución al primer problema del país», escribió antes de explicar a qué se refería. Para él, ese problema «no es la vivienda, ni el paro, ni la sanidad», sino «el horrible funcionamiento de la Administración Pública».

Gonzalo Bernardos señala a la Administración como el principal problema

El economista fue especialmente crítico con los tiempos y procedimientos administrativos. En su publicación aseguró que la Administración «es lenta, genera mucha burocracia y es un impedimento para resolver otros problemas». Con esta afirmación, Bernardos no se limita a cuestionar cuánto tarda un expediente concreto, sino que relaciona ese funcionamiento con cuestiones que tienen impacto directo en la economía y en la vida diaria.

La vivienda es uno de los ejemplos que permiten entender su planteamiento. Aumentar la oferta no depende únicamente de anunciar nuevas promociones o de disponer de suelo. En muchos casos intervienen licencias urbanísticas, cambios de planeamiento, permisos y decisiones de distintas administraciones. Los retrasos en alguno de esos pasos pueden prolongar los plazos de los proyectos. Bernardos no detallaba sin embargo, qué procedimientos eliminaría ni qué organismos deberían reorganizarse, pero sí insistía en que una Administración lenta termina dificultando la solución de otros problemas.

La crítica de Bernardos no va dirigida a los funcionarios

Uno de los matices más importantes de su mensaje tiene que ver con los empleados públicos. Bernardos deja claro que no considera que sean los responsables de la situación que denuncia. «La culpa no es de los funcionarios públicos, pues la mayoría de ellos son víctimas de sus características», escribió en un segundo mensaje.

La diferencia no es menor. Una cosa es cuestionar cómo está organizada la Administración y otra responsabilizar de los retrasos a quienes trabajan dentro de ella. El economista separa ambas cuestiones y sitúa el problema en el funcionamiento general del sistema, en sus procedimientos y en la cantidad de burocracia que genera. Ese planteamiento también aparece en otras intervenciones recientes del economista. Bernardos ha criticado en distintas ocasiones que determinados puestos o estructuras administrativas puedan acabar generando más trámites sin traducirse necesariamente en una mejor gestión. En esta ocasión, sin embargo, su mensaje se centra en reclamar una Administración más ágil sin cargar la responsabilidad sobre los trabajadores públicos.

Hacienda, el ejemplo que utiliza para hablar de eficiencia

Bernardos recurre además a una comparación que considera significativa. «Un país moderno necesita una Administración moderna», sostiene antes de plantear una pregunta sobre la Agencia Tributaria. «Si Hacienda es muy eficiente, ¿por qué los políticos no quieren que también lo sean los demás departamentos?», escribe.

El economista no añade datos que permitan comparar de forma homogénea los tiempos de respuesta de Hacienda con los de otras administraciones, ni distingue entre organismos con competencias muy diferentes, pero lo que sí que expresa es que, si determinadas áreas del Estado pueden funcionar con rapidez y un alto grado de digitalización, esa capacidad debería extenderse al resto.

Y no es algo tan descabellado. La digitalización de los trámites, la simplificación de procedimientos o una mejor coordinación entre administraciones forman parte desde hace años del debate sobre la modernización del sector público. Bernardos no concreta cuál de esas vías considera prioritaria, aunque su mensaje apunta claramente a reducir los obstáculos administrativos que retrasan decisiones.

Un problema que echa de menos en las propuestas políticas

La publicación del economista llegó además en un momento especialmente político. Bernardos aseguró que no había escuchado a ningún partido presentar una solución global a lo que él considera el primer problema del país. Esa afirmación no significa que las formaciones no hayan incluido medidas relacionadas con la burocracia en sus programas o que no se hayan planteado simplificaciones administrativas o reducción de trámites. Sin embargo, lo que Bernardos cuestiona es el peso que este asunto ocupa dentro del debate público y de las propuestas generales de los partidos. A su juicio, no basta con plantear medidas sobre vivienda, empleo o sanidad si después su ejecución depende de procedimientos que tardan meses o incluso años en completarse.

Su mensaje termina así apuntando a una cuestión de gestión más que de recursos. Para Bernardos, antes de abordar muchos de los grandes problemas del país convendría revisar cómo funciona la propia maquinaria administrativa que debe poner en marcha las soluciones.