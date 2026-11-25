La Ley de Propiedad Horizontal es clara al respecto: tendrás que dejar entrar a los operarios en tu casa si necesitan este espacio para hacer obras en los elementos comunes del edificio. El artículo 9 deja claro que los propietarios o inquilinos que formen parte de una comunidad de vecinos tendrán la obligación de dejar pasar a los obreros que tengan que acceder a la vivienda para poder hacer algún apaño que afecte a las zonas de uso común de todas las personas que habiten en la finca. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre lo que dice la Ley de Propiedad Horizontal sobre los casos en los que hay que dejar entrar a los operarios.

Esto es algo que sucede más de lo que parece dentro de una comunidad de vecinos: cuando se decide acometer obras en las zonas de uso común y los obreros necesitan entrar a una vivienda para poder completar su tarea. Estas obras suelen estar relacionadas con el arreglo de bajantes, tuberías, la reparación de humedades causadas por elementos comunes o la reparación de una fachada, a la que sólo se podrá acceder a través de un balcón de un propietario.

Así que la Ley de Propiedad Horizontal deja claro que los propietarios o inquilinos tienen la obligación de dejar entrar a estos operarios en la vivienda. La norma también deja claro que esto se tendrá que hacer con previo aviso y una justificación, como la necesidad de reparar una zona del edificio.

La Ley de Propiedad Horizontal y los operarios en casa

Es el artículo 9 de la Ley de Propiedad Horizontal el que deja claro que se tendrá que dejar entrar a la vivienda a los operarios que vayan a acometer obras que afecten a las zonas comunes de una vivienda. En su punto número 1, este apartado de la LPH pone de manifiesto cuáles son las obligaciones de cada propietario que forme parte de una comunidad de vecinos.

En el apartado d) del artículo noveno de la Ley de Propiedad Horizontal, se informa que será de obligación de un propietario «permitir la entrada en su piso o local a los efectos prevenidos en los tres apartados anteriores». Y estos son los siguientes:

«Respetar las instalaciones generales de la comunidad y demás elementos comunes, ya sean de uso general o privativo de cualquiera de los propietarios, estén o no incluidos en su piso o local, haciendo un uso adecuado de los mismos y evitando en todo momento que se causen daños o desperfectos».

«Mantener en buen estado de conservación su propio piso o local e instalaciones privativas, en términos que no perjudiquen a la comunidad o a los otros propietarios, resarciendo los daños que ocasione por su descuido o el de las personas por quienes deba responder».

Y este último apartado es el que nos atañe en este caso y dice lo siguiente: «Consentir en su vivienda o local las reparaciones que exija el servicio del inmueble y permitir en él las servidumbres imprescindibles requeridas para la realización de obras, actuaciones o la creación de servicios comunes llevadas a cabo o acordadas conforme a lo establecido en la presente Ley, teniendo derecho a que la comunidad le resarza de los daños y perjuicios ocasionados».

Así que la Ley de Propiedad Horizontal es clara al respecto: el propietario tendrá la obligación de dejar entrar a su local o piso a los obreros cuando se tengan que realizar obras que afecten al resto de la comunidad. En el día a día de una comunidad de vecinos estas obras tienen que ver con la reparación de bajantes o tuberías generales, los trabajos en fachadas o cubiertas o la reparación de humedades causadas por elementos comunes.