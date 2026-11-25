La calefacción vuelve a ser protagonista en muchas casas durante estos días en los que algunas borrascas no sólo han dejado lluvias, sino también bajada de temperaturas en España. Y con el invierno a la vuelta de la esquina puede que seas de los que piensa que dentro de nada, habrá que dejarla todo el día encendida para que de este modo, al llegar a casa la notemos a una temperatura agradable, ya que de forma lógica podemos pensar que si mantenemos el calor de forma constante pagaremos menos que encendiendo y apagando todo el día.

Sin embargo, los expertos en climatización y eficiencia energética no opinan lo mismo, y de hecho, aseguran que, en la mayoría de los casos, mantener el sistema funcionando durante horas termina aumentando el consumo. El motivo tiene que ver con el hecho de que una vivienda, en realidad, no deja de perder calor si afuera hace más frío. De este modo, al dejar la calefacción encendida, por mucho que esté al mínimo, va a tener que estar compensando esas pérdidas durante todo el día. El Centro Nacional de Educación Ambiental recoge que los expertos coinciden en que se gasta menos energía apagando la calefacción por la noche o cuando no hay nadie en casa que manteniéndola funcionando de manera constante.

«Dejar la calefacción puesta al mínimo todo el día no es lamejor forma de reducir la factura del gas»

El error está en pensar que una calefacción al mínimo apenas consume. Puede consumir menos en cada momento, pero si permanece encendida durante muchas horas el gasto termina acumulándose. Además, parte de esa energía se utiliza para calentar habitaciones vacías o mantener una temperatura que nadie está aprovechando.

El ingeniero Jorge Morales de Labra ha calificado incluso de «bulo» la idea de que mantener la calefacción encendida permanentemente sirva para ahorrar. Y la razón es bastante sencilla. Mientras el sistema está funcionando, tiene que compensar de forma continua las pérdidas de calor que se producen a través de ventanas, paredes, techos y puertas. Por eso, si no estamos en casa durante buena parte del día, tiene poco sentido mantenerla a 20 grados durante horas. En esos casos resulta más razonable ajustar el encendido a los horarios reales de la casa y evitar que la caldera siga trabajando cuando no hay nadie dentro.

La temperatura también influye en la factura

Por otro lado, no hace falta subir demasiado el termostato para notar la diferencia en el consumo. El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía recomienda mantener la vivienda alrededor de los 20 o 21 grados cuando está ocupada y reducir la temperatura durante la noche. Además, poner la calefacción a 25 grados no hace que una habitación se caliente antes. El sistema seguirá funcionando hasta alcanzar la temperatura marcada, por lo que lo único que se consigue es prolongar el tiempo de uso y aumentar el gasto.

El IDAE calcula que aumentar un grado la temperatura puede suponer aproximadamente un 7% más de consumo energético. De ahí que exista una diferencia importante entre mantener la casa a 20 grados o hacerlo de forma habitual a 23 o 24, aunque cuando lo vemos en el termostato no lo pensemos. Y durante la noche tampoco suele ser necesario mantener las mismas condiciones que durante el día. El organismo considera que entre 15 y 17 grados pueden ser suficientes mientras se duerme y, en muchas viviendas, resulta más eficiente apagar la calefacción y volver a encenderla por la mañana.

Programarla puede ser más útil que dejarla encendida

Si los horarios de la vivienda son más o menos estables, programar la calefacción puede evitar bastantes horas de funcionamiento innecesario. Si salimos de casa a primera hora y no volvemos hasta la tarde no necesitamos mantener el sistema activo durante toda la jornada sólo para encontrar la casa caliente al volver. El tiempo previo de encendido dependerá, eso sí, de cada vivienda. Un piso con buen aislamiento conserva mejor la temperatura, mientras que una casa con ventanas antiguas o pérdidas importantes de calor necesitará más tiempo para alcanzar un nivel confortable.

Cómo reducir las pérdidas de calor

Una caldera puede estar bien regulada y, aun así, gastar demasiado si el calor se escapa con facilidad. Las corrientes de aire en puertas y ventanas obligan al sistema a trabajar más tiempo, especialmente en viviendas antiguas o con un aislamiento deficiente. Colocar burletes en los marcos puede reducir esas pérdidas sin necesidad de hacer obras y además, también ayuda bajar las persianas y cerrar las cortinas durante la noche, mientras que de día conviene aprovechar la entrada del sol siempre que sea posible.

Por último, los radiadores también necesitan cierta atención. Purgarlos antes de la temporada de frío permite eliminar el aire acumulado en el circuito y mejora su funcionamiento. Y si hay habitaciones que apenas se utilizan, cerrar o reducir esos radiadores evita destinar energía a espacios que no necesitan mantenerse a la misma temperatura que el resto de la casa.