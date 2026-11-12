La AEMET pone fecha al cambio de tiempo en España: las borrascas dejan lluvias, fuertes rachas de viento y un descenso de las temperaturas

España afronta una nueva jornada marcada por la inestabilidad meteorológica después de varios días de precipitaciones, fuertes rachas de viento y avisos por fenómenos adversos. Las borrascas Charles y Bruna están detrás de este episodio, que está afectando especialmente al oeste y al sur peninsular, además de Canarias. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el jueves 12 de noviembre comenzará una mejoría progresiva, aunque no desaparecerán las lluvias en todos los territorios. Galicia, el Cantábrico y los Pirineos seguirán pendientes de las precipitaciones, mientras que en otras zonas se abrirán algunos claros.

La AEMET anuncia una mejoría progresiva

La previsión apunta a que las precipitaciones perderán intensidad y extensión conforme avance la jornada. El alejamiento de la borrasca Charles favorecerá que el episodio más adverso vaya remitiendo, especialmente en las zonas que han acumulado mayores cantidades de agua durante los últimos días.

Sin embargo, esto no significa que vaya a desaparecer la inestabilidad. El norte peninsular todavía podrá registrar lluvias, mientras que los cielos permanecerán nubosos en buena parte del territorio. También habrá que prestar atención al viento, que seguirá soplando con intensidad en determinados puntos, aunque tenderá a amainar. ￼

Lluvias y viento: las zonas que seguirán afectadas

Las comunidades del norte serán algunas de las que tendrán que mantener la precaución. Galicia, Asturias, Cantabria y los Pirineos podrán registrar chubascos localmente fuertes y persistentes. En las zonas de montaña, además, las precipitaciones podrán ser más abundantes. La cota de nieve se situará todavía en torno a los 2.300-2.400 metros en los Picos de Europa, por lo que no se espera un episodio de nevadas generalizadas en cotas bajas.

El viento también será protagonista durante las primeras horas. La AEMET advierte de que todavía podrán superarse los 100 kilómetros por hora en puntos del sistema Central y del sistema Ibérico. En el interior del este peninsular, los Pirineos y Baleares también podrán registrarse rachas de entre 70 y 80 kilómetros por hora. En el Mediterráneo, el temporal marítimo irá desplazándose de sur a norte, con olas que podrían alcanzar los dos o tres metros.

¿Qué tiempo hará en Madrid?

La Comunidad de Madrid también notará los efectos de este episodio meteorológico. En la capital se esperan cielos nubosos, precipitaciones durante las primeras horas y temperaturas comprendidas entre los 11 y los 16 grados. La lluvia irá perdiendo protagonismo durante la tarde, aunque las nubes continuarán presentes.

Además, el área Metropolitana y del Henares tiene previsto un aviso naranja por viento durante la madrugada, con rachas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. Por ello, conviene extremar las precauciones en las zonas expuestas y consultar las actualizaciones oficiales antes de desplazarse. ￼

¿Cuándo terminará el temporal?

La evolución prevista apunta a una retirada progresiva de Charles y a una reducción de las precipitaciones a partir del jueves. No obstante, la situación todavía puede experimentar cambios y algunas zonas del norte continuarán registrando lluvias importantes.

La recomendación de la AEMET es seguir los avisos meteorológicos oficiales, especialmente en los territorios que han acumulado grandes cantidades de agua. La mejoría será gradual y no supondrá el final inmediato de la inestabilidad en España.