La borrasca Charles llega a Madrid y deja un temporal de lluvias intensas, viento y bajada de temperaturas

La borrasca Charles ya amenaza con complicar el tiempo en Madrid durante este miércoles 11 de noviembre. Después de varios días marcados por las lluvias de Bruna, un nuevo episodio de inestabilidad dejará precipitaciones intensas, fuertes rachas de viento y un ambiente más desapacible. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha elevado la alerta por viento a nivel naranja en toda la región y mantiene el aviso amarillo por lluvia. Las horas de mayor riesgo se concentrarán durante la tarde y la noche.

Avisos por lluvia y viento

La actualización de los avisos meteorológicos sitúa a toda la Comunidad de Madrid bajo aviso amarillo por precipitaciones desde las 15:00 hasta las 23:59 horas. Según la información difundida por Europa Press a partir de los datos de la AEMET, pueden registrarse hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, mientras que en determinadas zonas de la Sierra, el Sur, las Vegas y el Oeste podrían acumularse hasta 60 litros en doce horas.

La situación será especialmente delicada por el viento. El aviso naranja estará activo desde las 18:00 horas de este miércoles hasta las 3:00 de la madrugada del jueves. Las rachas podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora en la Sierra y los 90 kilómetros por hora en el resto de la región, con viento de componente suroeste. Estas condiciones pueden provocar caídas de ramas, árboles y objetos, además de complicaciones en los desplazamientos.

Las horas más complicadas en Madrid

La previsión apunta a cielos cubiertos y precipitaciones débiles o moderadas durante buena parte de la jornada, con mayor persistencia e intensidad en la sierra y el oeste de la Comunidad. A medida que avance la tarde, las lluvias podrán extenderse al resto del territorio. El paso de Charles por la capital podría concentrar los episodios más intensos entre las 18:00 horas y la medianoche, según la previsión publicada por Meteored.

El episodio llega después de las precipitaciones que ha dejado Bruna en el centro peninsular. La combinación de ambas borrascas preocupa especialmente en las zonas montañosas, donde los suelos ya han recibido cantidades importantes de agua. La AEMET advierte de posibles inundaciones locales, crecidas de ríos y barrancos y deslizamientos en áreas afectadas por los incendios del verano.

¿Cuándo mejorará el tiempo?

La previsión apunta a una mejoría progresiva a partir del jueves 12 de noviembre, cuando Charles se aleje hacia el nordeste. Las precipitaciones perderán intensidad y extensión, aunque todavía podrán producirse chubascos fuertes en algunos puntos del norte peninsular. El viento también irá amainando, pero durante la madrugada aún podrían registrarse rachas muy intensas en el Sistema Central.

Por el momento, se recomienda consultar las actualizaciones de la AEMET, evitar parques y zonas arboladas durante las rachas más fuertes y extremar la precaución al volante.