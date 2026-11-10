Última hora de las borrascas Bruna y Charles, en directo: alerta roja en Ávila y Cáceres por fuertes lluvias y en Canarias por rachas de viento

La borrasca Bruna ha activado la alerta roja en Ávila y Cáceres por lluvias que podrían dejar hasta 120 litros por metro cuadrado en 12 horas. Además, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha decretado el aviso naranja en Toledo y Salamanca y la alerta amarilla en Guadalajara, Madrid y Badajoz.

La provincia más golpeada, hasta el momento, es Ávila. Allí, Protección Civil ha ordenado la evacuación de Piedralaves ante el riesgo de desbordamiento de la presa del Horcajo.

Además, la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) mantiene en nivel amarillo el río Tormes, a su paso por la localidad abulense de El Barco de Ávila, ya que la tendencia apunta a un crecimiento del cauce debido a las lluvias caídas en las últimas horas, por lo que se pide precaución.

El organismo de cuenca mantiene una especial vigilancia sobre los ríos y arroyos ante el incremento de caudales registrado a consecuencia de las intensas lluvias por el impacto de la borrasca Bruna.

Asimismo, la AEMET ha decretado el aviso rojo en La Palma para este miércoles por el impacto de la borrasca Charles, que llegará a la isla con vientos de 130 kilómetros por hora. En el resto de Canarias regirá un aviso naranja.