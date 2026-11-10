Última hora de las borrascas Bruna y Charles, en directo: alerta roja en Ávila y Cáceres por fuertes lluvias y en Canarias por rachas de viento
La borrasca Bruna ha activado la alerta roja en Ávila y Cáceres por fuertes lluvias
La borrasca Bruna ha activado la alerta roja en Ávila y Cáceres por lluvias que podrían dejar hasta 120 litros por metro cuadrado en 12 horas. Además, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha decretado el aviso naranja en Toledo y Salamanca y la alerta amarilla en Guadalajara, Madrid y Badajoz.
La provincia más golpeada, hasta el momento, es Ávila. Allí, Protección Civil ha ordenado la evacuación de Piedralaves ante el riesgo de desbordamiento de la presa del Horcajo.
Además, la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) mantiene en nivel amarillo el río Tormes, a su paso por la localidad abulense de El Barco de Ávila, ya que la tendencia apunta a un crecimiento del cauce debido a las lluvias caídas en las últimas horas, por lo que se pide precaución.
El organismo de cuenca mantiene una especial vigilancia sobre los ríos y arroyos ante el incremento de caudales registrado a consecuencia de las intensas lluvias por el impacto de la borrasca Bruna.
Asimismo, la AEMET ha decretado el aviso rojo en La Palma para este miércoles por el impacto de la borrasca Charles, que llegará a la isla con vientos de 130 kilómetros por hora. En el resto de Canarias regirá un aviso naranja.
Protección Civil llama a alejarse de ríos, evitar desplazamientos y optar por los pisos altos
Protección Civil ha emitido una serie de recomendaciones por las fuertes lluvias que están golpeando nuestro país. Aconsejan a la población alejarse de ríos y arroyos, evitar los desplazamientos, seguir los partes meteorológicos y situarse en plantas altas.
📢 Nivel de aviso rojo por lluvias muy intensas 🟥🌧️
📍 El sur de Ávila y el norte de Cáceres afrontan durante toda la jornada de hoy una situación de riesgo extremo👇
💧 Precipitación acumulada de 120 litros/m2 en 12 horas
⚠️ Posibilidad de inundaciones o crecidas rápidas en cauces
🚨 MÁXIMA PRECAUCIÓN‼️
Sigue las indicaciones de las autoridades y recuerda👇
— Protección Civil (@proteccioncivil) November 10, 2026
Andalucía analizará en las próximas horas la evolución de las borrascas para adoptar «nuevas decisiones»
El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha explicado que el Gobierno andaluz evaluará en las próximas hora la evolución de las borrascas Bruna y Charles para determinar si son necesarias «nuevas decisiones» de cada a la noche de este martes y la mañana del miércoles.
Los embalses españoles almacenan 31.000 hm3, un 55,3% de su capacidad
La reserva hídrica española se sitúa en 31.000 hectómetros cúbicos (hm3), el 55,3% de la capacidad total de los embalses, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Durante la última semana ha perdido 402 hm3, un volumen equivalente al 0,7% de su capacidad total. En comparación, el año pasado la reserva hídrica estaba al 51,3% con 28.792 hm3. La media de la última década para este punto de noviembre es de 24.782 hm3, es decir, que los embalses estén al 44,2% de su capacidad.
La Guardia Civil pide extremar la precaución en la carretera
La Guardia Civil ha pedido a la población extremar la precaución al circular por las siguientes zonas:
- Galicia,
- Zamora, Salamanca, Ávila
- Extremadura
- Guadalajara, Madrid y Toledo
Sánchez pide precaución ante las borrascas Bruna y Charles
El presidente del Gobierno ha pedido, a través de su perfil en la red social X, «mucha precaución» y ha instado a seguir las indicaciones de los servicios de emergencia ante las borrascas de gran impacto Bruna y Charles, que están dejando y dejarán fuertes lluvias en varios puntos de España.
Mañueco cancela su asistencia al funeral por las víctimas de Urda para seguir la situación de lluvias de Ávila
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha cancelado su asistencia a la misa funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo) para seguir la situación derivada de las lluvias en la provincia de Ávila. El dirigente popular ha decidido seguir de cerca la situación de la provincia abulense después de que la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León haya enviado un mensaje a la población a través del sistema Es-Alert.
Aviso rojo en La Palma por vientos de hasta 130 kilómetros por hora
La AEMET ha decretado el aviso rojo en La Palma para este miércoles por el impacto de la borrasca Charles, que llegará a la isla con vientos de 130 kilómetros por hora. En el resto de Canarias regirá un aviso naranja.
La Junta de Castilla y León despliega un operativo en Piedralaves (Ávila)
La Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León ha informado de que ha desplegado en Piedralaves un operativo compuesto por una Unidad de Apoyo Logístico en Emergencias de Protección Civil (UALE) con material de albergue y de inundaciones, el Grupo de Rescate y Salvamento de Protección Civil, con la participación de las agrupaciones de Protección Civil de Piedralaves y Sotillo de la Adrada.
El Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil coordina esta intervención.
Protección Civil desaloja Piedralaves ante el riesgo de desbordamiento de una presa
Protección Civil ha ordenado el desalojo de Piedralaves (Ávila) ante el riesgo de desbordamiento de la presa del Horcajo. La ciudadanía ha recibido un Es-Alert en el que se insta a abandonar las viviendas y a concentrarse en los lugares habilitados por las autoridades.
Las lluvias podrían dejar acumulados de 120 litros en 12 horas
Según la alerta de la AEMET, las lluvias podrían dejar hasta 120 litros por metro cuadrado en sólo 12 horas en Ávila y Cáceres. Se espera que lo peor se dé en las próximas horas
Alerta roja en Ávila y Cáceres por la borrasca Bruna
La borrasca Bruna ha activado la alerta roja en Ávila y Cáceres por lluvias que podrían dejar hasta 120 litros por metro cuadrado en 12 horas. Además, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha decretado el aviso naranja en Toledo y Salamanca y la alerta amarilla en Guadalajara, Madrid y Badajoz.
La Guardia Civil difunde las imágenes de la evacuación de Piedralaves