Alerta roja por lluvias: desalojan Piedralaves (Ávila) por el riesgo de desbordamiento de una presa

La Junta de Castilla y León ha ordenado el desalojo de Piedralaves, en Ávila, por el posible desbordamiento de la presa del Horcajo ante las fuertes lluvias. Las autoridades han enviado un Es-Alert a los vecinos afectados, a los que ha instado a desplazarse hasta los puntos habilitados.

Esta alerta se ha producido a primera hora de este martes, 10 de noviembre, debido a las fuertes lluvias que están golpeando la zona oeste de la Península. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha decretado la alerta roja en Ávila y Cáceres por precipitaciones que superarán los 120 litros por metro cuadrado en 12 horas.

🟧| Protección Civil Castilla y León | Envío de ES-ALERT a la población de Piedralaves #Ávila informando de la evacuación de la localidad por el posible rebosamiento de la presa del Horcajo. La población debe acudir al pabellón municipal y al colegio San Juan de la Cruz. https://t.co/t6SdpPcoAh — 112 Castilla y León (@112cyl) November 10, 2026

Por su parte, el Ayuntamiento de Ávila ha activado los protocolos de intervención tanto del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) como de Protección Civil, ante las necesidades que puedan surgir en los municipios y en la ciudad como consecuencia de los efectos del tren de borrascas.

El alcalde de la ciudad, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, junto con el teniente de alcalde de Presidencia, Interior y Movilidad del Consistorio, José Ramón Budiño, ha supervisado los vehículos y medios con los que cuentan ambos servicios de cara a ponerlos a disposición del centro coordinador para las posibles intervenciones que sean necesarias en los municipios que se vean afectados.

De la misma forma, el regidor de la capital abulense participa en las reuniones del Cecopi que se realizan desde la jornada de ayer, ante las alertas emitidas por la Agencia de Protección Civil para la jornada de hoy, especialmente en el sur de la provincia.

El Ayuntamiento ha recordado que se encuentra declarada por la Junta la alerta meteorológica por fuertes lluvias y el nivel 2 del Plan Inuncyl y recomienda evitar desplazamientos innecesarios y seguir las indicaciones y consejos de servicios de emergencia a través de los canales oficiales.