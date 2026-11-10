Aviso rojo de la AEMET en Castilla y León hoy a partir de las 9: peligro extraordinario por inundaciones de hasta 120l/m2

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado el aviso rojo en el sur de la provincia de Ávila para este martes 10 de noviembre ante la previsión de lluvias extraordinariamente intensas. El episodio comenzará a las 9:00 horas y podría dejar acumulaciones superiores a los 120 litros por metro cuadrado en apenas doce horas, además de precipitaciones de hasta 30 litros en una sola hora. La situación preocupa especialmente por la posibilidad de inundaciones, desbordamientos y aumentos repentinos del caudal de los ríos. La Junta de Castilla y León ya ha elevado el nivel de emergencia y ha adoptado medidas preventivas para proteger a la población.

Ávila, en peligro extraordinario por las lluvias

El aviso rojo afecta concretamente al sur de Ávila, donde estará vigente desde las 9:00 hasta las 23:59 horas de este martes. La zona más expuesta comprende especialmente el entorno del Valle del Tiétar y el Sistema Central. Según las previsiones de la AEMET, podrían registrarse más de 120 litros por metro cuadrado en doce horas, con intensidades puntuales de 30 litros en apenas sesenta minutos. ￼

La situación no se limita a esta provincia. Las precipitaciones también afectarán a Salamanca y Zamora, donde se mantienen avisos de menor nivel, mientras que el norte de Cáceres, en Extremadura, comparte el aviso rojo por lluvias extraordinarias. La AEMET advierte que las precipitaciones persistentes podrían provocar importantes problemas en los cauces y zonas próximas a los ríos.

La Junta suspende las clases y activa el nivel 2 de emergencia

La gravedad de las previsiones ha llevado a la Junta de Castilla y León a declarar la situación 2 del Plan INUNCyL en la provincia de Ávila. La decisión se tomó este lunes tras una reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI), ante el riesgo de que las precipitaciones provoquen inundaciones que superen la capacidad de respuesta de los recursos locales. Además, se ha suspendido la actividad lectiva en diez centros educativos y 32 rutas de transporte escolar, una medida que afecta a 943 alumnos. ￼

La preocupación es todavía mayor porque algunas de las zonas afectadas sufrieron importantes incendios forestales durante el verano. La pérdida de vegetación puede favorecer la escorrentía, la erosión y el arrastre de cenizas, aumentando el riesgo de que el agua baje con fuerza por las laderas y alcance los cauces. La AEMET advierte, además, de que las acumulaciones de todo el episodio podrían llegar a superar los 300 litros por metro cuadrado en algunos puntos del Sistema Central. ￼

¿Qué recomienda Protección Civil?

Ante el aviso rojo, las autoridades piden evitar desplazamientos innecesarios y extremar las precauciones, especialmente en las carreteras próximas a ríos y barrancos. También recomiendan no atravesar zonas inundadas, vados ni pasos subterráneos, aunque aparentemente tengan poca agua. Tampoco se debe estacionar el vehículo cerca de cauces o en lugares susceptibles de inundación. La población debe permanecer pendiente de los avisos oficiales y de posibles mensajes ES-Alert enviados a los teléfonos móviles. ￼

La situación continuará siendo complicada durante las próximas jornadas por la llegada de la borrasca Charles, que se sumará a los efectos de Bruna. La AEMET señala que el miércoles 11 podría ser el día más adverso del episodio en buena parte de España, por lo que el riesgo de inundaciones no desaparecerá cuando termine el aviso rojo de este martes.