Lluvias y vientos intensos marcan la previsión del tiempo en Andalucía, según AEMET

Cielos cubiertos con precipitaciones moderadas dominarán hoy, 11 de noviembre de 2026, en el conjunto del territorio andaluz, con especial intensidad en el tercio occidental, Sierra Morena y la vertiente mediterránea. Se prevé la posibilidad de tormentas y, en el litoral atlántico, la formación de tornados o mangas marinas. Las temperaturas seguirán una tendencia a la baja en general, mientras que los vientos serán flojos al principio, aumentando a fuertes con rachas muy intensas a lo largo del día.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 11 de noviembre

Inminente lluvia y ambiente fresco

en Sevilla

El cielo de Sevilla se despereza lentamente esta mañana, cubierto de nubes que promulgan la inminente llegada de la lluvia. Desde bien temprano, las posibilidades de precipitaciones se presentan en el horizonte, mientras el sol asoma tímido, manteniendo temperaturas frescas alrededor de 17 grados. A medida que la jornada avanza, la sensación térmica podría acercarse a los 23 grados, pero la alta humedad aportará un aire cargado, que se hará notar al salir a la calle.

Ya por la tarde, el tiempo se tornará más inestable, con chubascos que se ven altamente probables y no se darán tregua hasta entrada la noche. Acompañados de un viento de sureste que sopla a una media de 15 km/h, las ráfagas podrían intensificarse, haciendo que el ambiente se sienta más fresco. La luz del sol nos acompañará hasta las 18:16, pero hoy el cielo hará su parte en el espectáculo de este día de cambio, llevando consigo la promesa de regar nuestra hermosa tierra andaluza.

CÃ³rdoba: cielo nublado y lluvias inminentes

La jornada se presenta revuelta en Córdoba, donde el cielo, cubierto de nubes amenazantes, ya anticipa la llegada de un tiempo agitado. Las primeras luces del día, acompañadas de un viento suave que comienza a inquietar, dan paso a la inminente posibilidad de lluvia mientras la temperatura se mantiene fresca.

A medida que avanza la mañana, las precipitaciones serán inevitables, alcanzando el 100% de probabilidad. El viento, aunque moderado, podría intensificarse, generando ráfagas de hasta 55 km/h por la tarde, lo que contrasta con las suaves temperaturas matutinas de 16°C. Ante tal panorama, no olvides llevar paraguas si vas a salir, ya que la tarde-noche promete ser especialmente húmeda y fresca.

En Huelva, cielo nublado con lluvias ligeras

La jornada se presenta con un tiempo mayormente nuboso, especialmente por la mañana y algunas lluvias en la tarde-noche. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 23 grados y el viento soplará con cierta intensidad, aunque sin causar inconvenientes significativos.

Este panorama resulta ideal para disfrutar de un paseo bajo la ligera brisa. Las actividades diarias pueden desarrollarse con tranquilidad, permitiendo a los habitantes disfrutar de un ambiente acogedor y propicio para compartir momentos al aire libre.

Cielo cubierto y lluvias constantes en CÃ¡diz

Este día en Cádiz amanece con cielos cubiertos y una alta probabilidad de lluvia, que alcanzará el 100% desde la madrugada hasta mediodía. Las temperaturas se mantendrán frescas, con mínimas alrededor de 19°C y una sensación térmica que podría llegar a los 23°C durante el día, todo bajo un ambiente húmedo y pesado, con una humedad relativa que roza el 100%.

A medida que avance la jornada, el cielo permanecerá sombrío con posibilidades de precipitación por la tarde-noche. El viento soplará del sureste a velocidades de 25 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 95 km/h, por lo que es aconsejable mantener cuidado. El sol, que saldrá a las 07:58, nos acompañará hasta las 18:19, ofreciendo casi 11 horas de luz en un día que, aunque fresco, se verá marcado por la inestabilidad y la lluvia.

JaÃ©n: cielos grises y chubascos intensos

El tiempo en Jaén se presenta con cielos cubiertos y una ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 16 grados durante la madrugada. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia será total, con chubascos intensos, lo que hará que las temperaturas apenas alcancen los 20 grados por la tarde. Se recomienda llevar ropa impermeable y cuidarse de las ráfagas de viento que pueden llegar hasta 75 km/h. La jornada invita a resguardarse y disfrutar de un día en casa.

Ambiente fresco con chubascos intermitentes en MÃ¡laga

Las primeras horas traen consigo un ambiente fresco, con temperaturas en torno a los 18 grados y un cielo parcialmente nublado. A medida que avance el día, se prevé un aumento en la nubosidad y, a partir de media mañana, chubascos intermitentes que afectarán todo el día, dejando una sensación térmica que alcanzará hasta los 21 grados por la tarde.

Con el viento del sureste soplando a 20 km/h y rachas de hasta 75 km/h, se recomienda llevar paraguas y abrigarse, ya que la humedad relativa alcanzará máximos del 100% en la tarde-noche. Así, la jornada se presentará con un contraste de temperaturas que nos recordará que el otoño aún tiene sorpresas bajo la manga.

Granada: nubes y probabilidad de lluvia

Un denso manto de nubes cubrirá Granada durante la mañana, trayendo consigo una humedad que se sentirá en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 17 grados, creando una sensación térmica que también se mantendrá fresca. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia será alta, extendiéndose hasta la tarde-noche, cuando el ambiente se tornará más frío. Para quienes salgan a la calle, es recomendable llevar un paraguas y vestirse en capas, ya que el tiempo hará que el abrigo sea necesario.

AlmerÃ­a: tarde intensa con lluvias inminentes

Las primeras horas traen un ambiente fresco en Almería, con temperaturas mínimas de 18 grados y un cielo algo cubierto que dará paso a una tarde más intensa. A medida que avanza el día, el termómetro asciende hasta los 24 grados, pero con la llegada de la tarde-noche se anticipan precipitaciones contundentes, por lo que es recomendable tener a mano un paraguas.

Con el ocaso, la temperatura comenzará a descender nuevamente y las condiciones de humedad alcanzarán su pico, tocando el 90%. El viento se mantendrá en calma, aunque podría haber ráfagas moderadas. Asegúrese de ajustarse al clima cambiante y disfrute del día con precaución ante la inminente lluvia.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET