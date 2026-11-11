Última hora de las borrascas Bruna y Charles, en directo: lluvias intensas, avisos de la AEMET y alertas por el temporal en España
Las borrascas Bruna y Charles, que dejarán lluvias intensas, fuertes rachas de viento y temporal marítimo en toda España
La AEMET mantiene el aviso amarillo por lluvias, con acumulaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado
La jornada de este miércoles 11 de noviembre estará marcada por un importante episodio de inestabilidad meteorológica en buena parte de España debido al paso de las borrascas Bruna y Charles, que dejarán lluvias intensas, fuertes rachas de viento y temporal marítimo en numerosos puntos del país. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado avisos meteorológicos en distintas comunidades, con especial preocupación en el oeste y el sur peninsular. Las precipitaciones podrán ser especialmente abundantes en zonas montañosas, donde se esperan acumulaciones superiores a los 100 litros por metro cuadrado en algunos puntos.
En la Comunidad de Madrid, la previsión también apunta a una jornada complicada, con cielos cubiertos y precipitaciones que irán ganando intensidad a medida que avance el día. La AEMET mantiene el aviso amarillo por lluvias, con acumulaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y 60 litros en doce horas en algunas zonas de la región. Además, se ha activado el aviso naranja por fuertes rachas de viento, que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora en buena parte de la comunidad y los 100 kilómetros por hora en la Sierra.
Aemet mantiene activos los avisos por lluvia este miércoles de 120 litros en 12 horas en Ávila y 80 en Salamanca
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activos los avisos por lluvia en la jornada de este miércoles, 11 de noviembre, de hasta 120 litros en 12 horas en la provincia de Ávila y de hasta 80 litros en Salamanca.
Además, mantiene el aviso por lluvia en Zamora de hasta 60 litros en 12 horas.
A esto se unen avisos por vientos en Ávila, Salamanca, Segovia y Soria, hasta 100 kilómetros por hora por vientos en Burgos, Valladolid, y Zamora hasta 70 kilómetros por hora.
La borrasca ‘Charles’ deja rachas de viento de hasta 150 kilómetros por hora en el Parque Nacional del Teide
La borrasca ‘Charles, a su paso por la isla de Tenerife hasta las 06.00 horas, ha dejado por ahora incidencias mínimas en la isla si bien se han registrado rachas de viento de hasta 150 km/h en Izaña y 117 km/h en el teleférico, en el Parque Nacional del Teide.
Según detalla el Cabildo, las principales incidencias están relacionadas con caída de árboles en la TF-42 (Garachico), la TF-342 (La Guancha), la calle Juan Aguiar Ravelo en Icod –donde un árbol cayó sobre un vehículo estacionado– y la TF-24 (El Rosario).
La Guardia Civil pide extremar la precaución al volante en Ávila, Cáceres y La Palma
La Guardia Civil ha aconsejado, a través de su cuenta de X, que los vecinos de Ávila, Cáceres y La Palma extremen las precauciones a la hora de circular debido al aumento de las fuertes lluvias y las rachas de viento que se han registrado en las tres zonas.
Preocupan los aforos de los ríos Tiétar y Jerte en el norte de Cáceres
Los aforos de los ríos Tiétar y Jerte en el norte de la provincia de Cáceres son lo que más preocupan esta madrugada por las intensas lluvias asociadas a las borrascas Bruna y Charles, que ya han provocado el corte de carreteras y presencia de agua acumulada en varias vías de comunicación.
Con nivel de aviso rojo, que se establece cuando la situación hidrológica es peligrosa por posible inundación de zonas limítrofes al cauce, se encuentra el aforo del río Tiétar a su paso por la localidad de Valverde de la Vera, según datos del sistema de Información Hidrológica (SAIH) del Tajo.
En nivel amarillo, donde existe un riesgo potencial de peligrosidad, están los aforos del río Tiétar en Talayula, el río Jerte en El Torno y el río Rivera de Gata en Moraleja.
Unos caudales de agua derivados de las intensas lluvias que se han registrado en las últimas horas en numerosos municipios del norte de la provincia de Cáceres, donde la precipitación acumulada alcanza los 192 litros por metro cuadrado en Garganta la Olla y 155,6 l/m2 en Piornal.
Canarias registra una veintena de incidentes al paso de Charles, la mitad de ellos en La Palma
El director del 112 Canarias, Moisés Sánchez, ha informado este miércoles que el archipiélago ha registrado una veintena de incidentes al paso de la borrasca Charles, la mayor parte en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, no habiendo en ninguno de ellos heridos.
En concreto, ha indicado en declaraciones facilitadas a los medios que desde la tarde de este martes y hasta las 06.00 horas de este miércoles, del total de incidentes, 12 se han registrado en la isla de Tenerife, de los que siete han estado relacionados con obstáculos a la circulación como consecuencia de caída de árboles o ramas a la calzada, principalmente en la zona norte, en municipios como La Orotava o Icod de los Vinos.
Por su parte, en la isla de La Palma, ha sido el municipio de Santa Cruz de La Palma donde más servicios se sumaron, en su mayoría por desprendimiento, mientras que uno se gestionó en Breña Alta.
La borrasca Bruna pone a Piedralaves en peligro «importante»
Los 3.000 vecinos de la localidad seguirán desalojados por el posible colapso de la presa del Horcajo. Se espera que la situación empeore este miércoles y no se descartan más evacuaciones. Las fuertes lluvias en la provincia de Ávila han activado la alerta roja desde este lunes, lo que llevó a evacuar desde ayer el municipio de Piedravales por el peligro de rebosamiento de la presa de El Horcajo.
Andalucía cierra miradores, áreas recreativas, senderos y carriles bici en provincias con aviso naranja
La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha cerrado todos los equipamientos de uso público ubicados en las provincias con aviso naranja activado como consecuencia del paso de las borrascas Bruna y Charles por la comunidad autónoma.
Según ha informado en sus redes sociales la Consejería, «ante la llegada de la borrasca Charles y ante la previsión de lluvias muy intensas, viento fuerte y alto riesgo de inundaciones», la Junta ha determinado el cierre de equipamientos de uso público como senderos, carriles cicloturísticos, áreas recreativas, miradores, observatorios, centros de visitantes y zonas de acampada, entre otros. «Se desaconseja realizar cualquier actividad al aire libre», ha alertado la Junta.
El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado este pasado martes una resolución de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, a través de la Dirección General de Trabajo Seguridad y Salud Laboral, por la que se establecen los servicios mínimos para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos esenciales durante la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre en Andalucía.
La Agencia Pública de Puertos de Andalucía ordena el cierre de los puertos de la provincia de Cádiz y Huelva
La Agencia Pública de Puertos de Andalucía ha ordenado el cierre, entre las 12,00 y las 22,00 horas, de los puertos de la provincia marítima de Cádiz y Huelva bajo su competencia mientras se mantenga el aviso por fenómenos costeros adversos. La Agencia Estatal de Meteorología mantiene este miércoles avisos por viento, lluvia, tormentas y fenómenos costeros en Andalucía. Los avisos naranjas por viento se activan desde el mediodía en Huelva, Sevilla y Cádiz; a partir de las 15,00 horas, en las comarcas afectadas de Córdoba, Málaga, Granada y Jaén. En Cazorla y Segura, el aviso comienza a las 18,00.
En Huelva, se esperan rachas de hasta 90 km/h en Aracena y Andévalo y Condado, y de hasta 120 km/h en el litoral. En Sevilla, las rachas pueden alcanzar los 90 km/h en Sierra Norte, Campiña sevillana y Sierra Sur. En Cádiz, se prevén rachas de hasta 90 km/h en Grazalema y Campiña gaditana, y de hasta 120 km/h en el litoral gaditano y el Estrecho.
La AEMET activa el aviso naranja en la Comunidad de Madrid
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado el aviso naranja por fuertes rachas de viento en toda la Comunidad de Madrid para este miércoles 11 de noviembre. La alerta comenzará a las 18:00 horas y se mantendrá activa hasta las 03:00 horas del jueves, ante la previsión de fuertes rachas que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora en la Sierra y los 90 km/h en el resto de la región.
Este episodio de viento intenso afectará a todos los municipios madrileños, por lo que se recomienda extremar las precauciones, especialmente durante las horas de mayor intensidad. Entre las principales recomendaciones se encuentran evitar transitar por zonas arboladas, asegurar objetos en balcones y terrazas y extremar la precaución en los desplazamientos por carretera.
El temporal deja ya en Andalucía 195 emergencias gestionadas por el 112 desde la entrada de la borrasca Bruna
La Agencia de Emergencias de Andalucía ha coordinado 195 emergencias relacionadas con las lluvias y tormentas desde las 00,00 horas del lunes 9 hasta las 07,00 de este miércoles. El pasado martes se atendieron 95 avisos y durante las primeras horas se han gestionado siete. Sevilla concentra 94 incidencias, seguida de Cádiz, con 47; Huelva, con 18; Córdoba y Málaga, con 15 cada una; Granada, con cuatro; y Almería y Jaén, con una cada una.
Por tipología, 80 están relacionadas con riesgos naturales, principalmente anegaciones; 38 con derrumbamientos o caídas de objetos; 28 con incidencias de tráfico; 15 con anomalías en servicios básicos; cuatro con accidentes de circulación y una con un rescate. Otras 29 incluyen otras tipologías.
Charles pone en aviso a casi toda España por lluvia y viento, con nivel rojo en CyL, Extremadura y Canarias
Un total de 14 comunidades y Ceuta están en aviso por lluvias, viento y oleaje debido a la borrasca Charles, en una jornada en la que Ávila y Cáceres alcanzarán el nivel rojo por lluvias y La Palma, por viento, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
Además, zonas de Andalucía estarán en aviso naranja por lluvias, tormentas, viento y oleaje, y también habrá avisos de este nivel por viento en zonas de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Ceuta.
Andalucía será una de las comunidades autónomas más afectadas este miércoles: Cádiz y Huelva estarán en aviso naranja por lluvia, viento, tormentas y oleaje; Granada, Málaga y Sevilla, por lluvia y viento; Jaén, por viento; Córdoba, por viento y, en nivel amarillo, por lluvia; y Almería, en nivel amarillo por lluvia y viento.
Canarias también registrará numerosos avisos. Al margen de su aviso rojo por viento, La Palma estará en aviso naranja por lluvias y oleaje. Además, Gran Canaria y Tenerife estarán en aviso naranja por viento y oleaje y amarillo por lluvia. Las demás islas –Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y El Hierro– tendrán avisos naranja por viento y amarillo por oleaje y lluvia.
Las intensas lluvias obligan a cortar el tráfico en tres carreteras extremeñas
as intensas lluvias caídas durante las últimas horas en el norte de la provincia de Cáceres han obligado a cortar tres carreteras, como son la CC-146 en el badén de Zarza la Mayor; la CC-224, en el Puerto de Honduras, entre Cabezuela del Valle y Hervás, por desprendimientos, y la EX-108, a la altura del punto kilométrico 102, por balsa de agua en la vía.
En total, el 112 de Extremadura ha gestionado durante esta noche un total de 61 incidentes relacionados con la alerta meteorológica por lluvias y viento en Extremadura, la mayoría de ellos relacionados con árboles caídos, objetos desplazados, desperfectos en carretera, saltos de agua, pequeñas inundaciones en viviendas, caída de cableado eléctrico y de telefonía, derrumbe de estructuras, y muros o subida de caudal de varios ríos y arroyos.
Cabe recordar que para este miércoles está activado el Plan Territorial de Protección Civil (Platercaex) ya que se prevén vientos en toda Extremadura superiores a 100 kilómetros por hora e incluso 120 en algunas partes, así como el Plan Especial ante Inundaciones (Inuncaex) debido a la alerta roja por lluvias activada en el norte de Cáceres.
Bomberos registran más de 40 actuaciones de emergencias en 23 municipios de Sevilla por lluvias e inundaciones
l temporal Charles que afecta a la provincia de Sevilla en las últimas horas está provocando incidencias hasta en 23 municipios, sobre todo por lluvias e inundaciones, lo que ha motivado que efectivos de Bomberos contabilicen hasta el momento hasta 41 registros de emergencias.
En este sentido, se han registrado avisos en Mairena del Aljarafe, Almensilla, San Juan de Aznalfarache y Guadalcanal, con activación de parques. También se han gestionado incidencias en Coria del Río, Espartinas, Carmona, Castilleja de la Cuesta y Palomares del Río, entre otras localidades.
Al margen del temporal, se ha producido un incendio en la cocina de una vivienda unifamiliar de Alanís, sin personas heridas ni atrapadas, y otro en Constantina, con salida de humo en un establecimiento comercial, con origen en una chimenena, actuando los parques de Lora del Río y Constantina, según informan fuentes de la Diputación.
Asimismo, se han gestionado cinco avisos relacionados con accidentes de circulación, con activación de bomberos en Carrión de los Céspedes (A-49, salida de vía), Marchena (A-92, colisión y vuelco), Umbrete (A-49, colisión por alcance) y Utrera (A-375, vuelco). En Umbrete, dos ocupantes no podían salir del vehículo.