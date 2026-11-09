Los expertos en climatización lo avalan: para que la calefacción caliente más sin disparar la factura de la luz sólo necesitas cinta aislante

Con el frío ya instalado en muchas zonas del país, una de las primeras cosas en las que pensamos es en la calefacción que puede llegar a estar encendida durante muchas horas al día, de modo que cualquier pequeño truco que permita conservar mejor el calor en casa puede marcar la diferencia. Y en este caso no hace falta cambiar ventanas, comprar un aparato nuevo ni meterse en una obra. Basta con fijarse en algo tan sencillo como el espacio que queda debajo de algunas puertas y por el que puede entrar aire frío continuamente.

La solución pasa por colocar un poco de cinta adhesiva para cerrar esas pequeñas rendijas. Es barato, se instala en pocos minutos y puede utilizarse tanto en puertas como en determinados puntos de las ventanas. El objetivo no es que la calefacción produzca más calor, sino evitar que parte de ese calor se pierda mientras entra aire frío desde el exterior, el rellano o incluso una zona de la casa que se encuentra a menor temperatura. Y esta medida está también entre las recomendaciones de los expertos en climatización y ahorro energético.

Para que la calefacción caliente más sólo necesitas cinta aislante

Uno de los lugares por los que más fácilmente podemos notar corrientes de aire es la parte inferior de las puertas. Basta con acercar la mano en un día frío para comprobar y notar como pasa el aire, ya sea desde el rellano, una escalera, un garaje o cualquier otra estancia que tenga una temperatura mucho más baja. Según los expertos en climatización, estas corrientes de aire aunque sean pequeñas lo que hacen, es provocar una pérdida de calor. Por ello, y en el caso de estas puertas por las que pasa el aire por debajo, lo mejor es elegir un sistema de sellado o colocar una junta.

Y en eso consiste precisamente el truco con la cinta aislante. Lo que tenemos que hacer es cortar una tira del tamaño adecuado y pegar en la parte inferior de la puerta procurando que quede prácticamente a ras del suelo. De esta manera se tapa el hueco por el que circulaba el aire sin tener que modificar la puerta. Y si no quieres recurrir a la cinta, aunque es lo más rápido y más barato, podemos elegir burletes adhesivos, tanto de goma como de espuma o también, colocar una pequeña lámina flexible en la parte inferior.

Por qué este truco puede ayudar a gastar menos en calefacción

El problema de las corrientes de aire no está únicamente en la sensación de frío que producen. Cuando el aire caliente sale y entra aire frío, la vivienda pierde temperatura y el sistema de calefacción tiene que trabajar durante más tiempo para mantener los grados que hemos fijado en el termostato. De ahí la importancia de sellar puertas y también ventanas, ya que en las zonas donde existen corrientes de aire puede perderse una cantidad importante de energía.

Ahora eso sí, la mejora que se consiga dependerá mucho de cada vivienda. No será igual una puerta con una rendija considerable que otra prácticamente estanca, ni una casa antigua tendrá las mismas pérdidas que una construcción reciente con un buen aislamiento.

Cómo saber si una puerta o una ventana pierde calor

Antes de colocar nada se puede comprobar fácilmente si existe una fuga. Uno de los métodos recomendados por los expertos consiste en utilizar simplemente una hoja de papel. Se coloca entre el marco y la hoja de la ventana y después se cierra. Si el papel puede sacarse sin apenas resistencia, ese punto no está cerrando correctamente. La prueba se puede repetir en diferentes zonas.

También es posible notar la corriente pasando la mano cerca de la parte inferior de una puerta o de sus laterales. Y si queremos asegurarnos 100%, exiuste un truco que consiste en usar la llama de un mechero para mostrar el movimiento del aire. Por otro lado, el sellado puede colocarse también en los laterales si es allí donde queda el hueco. En las ventanas, en cambio, puede ser necesario cambiar una junta deteriorada o ajustar correctamente la hoja antes de recurrir a soluciones adicionales.

Sellar no significa dejar de ventilar la casa

Cerrar las rendijas por las que entra aire de manera constante no elimina la necesidad de ventilar. Son dos cosas distintas. Una corriente permanente hace perder calor sin controlar cuánto aire entra, mientras que abrir las ventanas durante unos minutos permite renovar el ambiente de forma rápida. Los expertos recomiendan durante los meses fríos abrir completamente las ventanas durante unos minutos varias veces al día, en lugar de mantenerlas entreabiertas durante horas. De esta forma se renueva el aire sin enfriar tanto paredes y superficies interiores.

Además, en viviendas que cuentan con determinadas calefacciones de gas que toman el aire de combustión directamente de la estancia no se deben cerrar todas las entradas de aire sin comprobarlo antes con un profesional.