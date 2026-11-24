El PSOE de Pedro Sánchez ha lanzado una encuesta online para saber cuántos socialistas van a votar en las elecciones generales. «Dinos que vas a votar y trae a tu gente», reza la web socialista en la que se ha alojado el sondeo anónimo sobre los comicios del próximo 29 de noviembre. La página se ha difundido en los grupos de WhatsApp de militantes con el siguiente mensaje: «Pásale el enlace a 3 personas para que también puedan participar».

«¡Misión 29-N!», reza la comunicación difundida a través de los distintos canales de comunicación de los socialistas. «¡Tú ya lo tienes claro!», abunda el whatsapp y pide a los simpatizantes que entren y dejen «constancia» de la decisión. El mensaje va acompañado de un link con el que se accede a la web con la encuesta.

La web hace una pregunta directa a los militantes: «¿Vas a votar el 29-N?». El objetivo es movilizar a sus votantes por simpatía, es decir, al ver la activación de los demás. «¡Ayúdanos a llegar a 25.000!», piden. Y ofrecer tres opciones. Por un lado, «¡Sí, yo voto!», junto a un corazón rojo, símbolo del PSOE que ha adquirido últimamente gran protagonismo, incluso por encima del puño y la rosa. Las otras dos opciones son «ya he votado por correo» y «aún no lo sé».

«El futuro no está escrito: se decide el domingo 29 de noviembre y se decide con tu voto. Dinos que vas a votar y trae a tu gente. Para llegar más lejos, necesitamos tu fuerza», indica la página que ha puesto en marcha el PSOE de cara a los comicios de esta semana.

Llamamiento a la movilización

El momento clave que se indica en la web es el domingo, entre las 9:00 horas y las 20:00 horas en cada «colegio electoral». Es decir, un llamamiento general a que los socialistas se movilicen en toda España.

Y lo justifican en que «nada de lo conseguido estaba garantizado»: «Ni nada de lo que queremos alcanzar». «El 29 de noviembre eliges entre dos modelos de país: seguir ampliando derechos o recortarlos. Y eso no va de siglas: va de tu vida», indican en la página del PSOE. Y llama a hacerlo por cuatro materias: «tu casa, tu trabajo, tus mayores y tu salud».

A ojos de este espacio, las elecciones «no las decide sólo quien vota» sino «también quien se queda en casa». «Por eso tu voto vale más si no va solo», concluyen. En ese sentido, inciden en la necesidad de que sus propios militantes y simpatizantes levanten la participación «en cada barrio, en cada conversación y en cada persona». «A tu gente no la convence un cartel: la convences tú», proclaman. Por eso, piden compartir este mensaje de modo masivo: «Un mensaje tuyo a tres personas puede ser tres votos más».

Las instrucciones que dejan a los militantes son las siguientes:

«Di aquí que vas a votar». «Invita a tu gente por WhatsApp». Votar: «El domingo 29, de 9:00 a 20:00, ve a tu colegio electoral con tu DNI, pasaporte o carné de conducir».

Las encuestas pronostican la caída del bloque de la izquierda en las encuestas. El tracking diario de Data10 para OKDIARIO señala que la intención de voto a las formaciones de izquierda haría casi imposible revalidar un nuevo gobierno de coalición, incluso con la participación de otros apoyos parlamentarios. Sin embargo, la suma de los resultados obtenidos por PP y Vox se proyecta, en el último tracking publicado este lunes, por encima del 50% de los votos y un total de 194 diputados en el Congreso, 18 por encima de los 176 que marcan la mayoría absoluta.