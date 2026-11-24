El negocio de los chalets para menores extranjeros no acompañados (menas) en Canarias ha convertido a la Asociación Coliseo, fundada por María Parrejo, en una de las entidades beneficiarias de sucesivas adjudicaciones millonarias del Gobierno canario. Los procedimientos de emergencia y los negociados sin publicidad han permitido sostener una actividad residencial que se prolonga desde hace seis años cuando comenzó la crisis del Covid.

OKDIARIO ha podido comprobar cómo esta ONG tiene decenas de chalets en zonas residenciales principalmente en Tenerife, donde aloja menas que le permite ser adjudicataria de contratos públicos que presentan habitualmente de manera manual en la Administración autonómica con procedimientos sin publicidad. En muchos de los expedientes, además, no se especifica con claridad a cuántos menores se atiende con el dinero público concedido.

El primer gran impulso a la Asociación Coliseo llegó a finales de 2020. El Gobierno presidido por el socialista Ángel Víctor Torres adjudicó en poco más de un mes, más de 3 millones de euros a dedo. Según ha podido recabar OKDIARIO, Torres adjudicó 180.595 euros para gestionar el chalet La Villa, situado en La Orotava. Apenas un mes después, el 16 de diciembre, la entidad recibió otros 899.760 euros para el chalet El Ortigal, en el municipio de El Rosario.

Las adjudicaciones dependían de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, de la que dependía la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, responsable de la gestión administrativa de estos recursos residenciales.

La sucesión de contratos continuó durante diciembre. El día 14, Coliseo recibió otras dos adjudicaciones: 286.520 euros para su dispositivo de La Cañada, en San Cristóbal de La Laguna, y 316.710 euros para el de Las Galletas, en Arona. El 28 de diciembre, la Administración autorizó otros 135.585 euros para el chalet de Güímar. Apenas 48 horas después, el 30 de diciembre, adjudicó 908.420 euros para el dispositivo de Los Pinos, en Gáldar, Gran Canaria.

3,7 millones en una sola autorización

La financiación volvió a dispararse en 2022. El 22 de diciembre de aquel año, el Consejo de Gobierno Ángel Víctor Torres autorizó un gasto de 10,29 millones de euros para financiar dispositivos de atención inmediata a menores migrantes no acompañados. De esa cantidad, 3.773.170 euros correspondían a la Asociación Coliseo y otros 6,51 millones a Quorum Social 77.

La autorización contemplaba financiación para distintos recursos de Coliseo repartidos por el archipiélago. Entre las partidas identificadas figuraban 180.595 euros para La Villa, 297.720 euros para La Cañada —un centro al que accedió OKDIARIO—, 271.710 euros para Las Galletas, 135.585 euros para Güímar, 76.190 euros para Areca, en Arafo, y 908.420 euros para Los Pinos, en Gáldar.

Doce centros y dispositivos identificados, pero sin cifras claras de usuarios

La documentación examinada por OKDIARIO permite identificar al menos una docena de centros o dispositivos vinculados a la actividad residencial de Coliseo: La Villa, El Ortigal, La Cañada, Las Galletas, Güímar, Los Pinos, Areca, La Villa 2, La Villa 3, Santa Cruz de Tenerife, Igueste y San Isidro.

La relación de instalaciones evidencia la extensión de la red de recursos financiados con dinero público en distintos puntos de Tenerife y Gran Canaria. Sin embargo, el volumen económico de las subvenciones y adjudicaciones no siempre viene acompañado de información precisa sobre el número de menores alojados, la capacidad de cada centro, la ocupación real o el coste por plaza.

En muchos de los expedientes, la Administración detalla la cantidad autorizada, el dispositivo al que se destina, pero no concreta cuántos menores se benefician directamente de esos fondos. Esta ausencia de datos dificulta conocer el coste real por usuario, evaluar la eficiencia del gasto y comprobar si los recursos concedidos se corresponden con la capacidad efectiva de atención de cada instalación.

Millones para chalets y centros residenciales

Tras las elecciones autonómicas de 2023, los contratos de Coliseo a dedo y sin publicidad continuaron. La Administración canaria mantuvo la contratación de servicios de atención a menores migrantes mediante procedimientos de emergencia y negociados sin publicidad.

Uno de los episodios más llamativos se produjo con la regularización de 2,1 millones de euros por servicios prestados por Coliseo sin cobertura contractual válida o suficiente. Pero no fue la única inyección económica de aquel ejercicio. El 11 de diciembre de 2023, Coliseo recibió en una sola jornada dos adjudicaciones para otros tantos chalets de Tenerife por parte del Cabildo de Tenerife: 1.330.380 euros para La Villa 2 y 766.440 euros para La Villa 3. En total, más de dos millones de euros para estos dos dispositivos.

A estas cantidades se sumaron otros contratos vinculados a la atención residencial de menores tramitados a través de organismos insulares. Entre ellos, dos lotes por importes de 4.463.781 euros y 13.185.066,60 euros, respectivamente, que sumaban 17.648.847,60 euros.

2024: más adjudicaciones para Coliseo

La dinámica se prolongó durante 2024. En febrero, la Asociación Coliseo recibió una adjudicación de 827.820 euros para los centros de Santa Cruz de Tenerife e Igueste, tramitada mediante un «procedimiento de adjudicación por emergencia a un interesado específico». A esta cantidad se sumaron otros 465.210 euros para el centro de menores de San Isidro, mediante un procedimiento negociado sin publicidad y de urgencia.

Mientras tanto, los organismos insulares también impulsaron nuevos contratos para la atención de menores. Entre ellos, un servicio especializado para la atención integral a adolescentes en acogimiento residencial con problemas emocionales y de conflicto social, denominado CANGO, con un presupuesto base de licitación de 1.418.818,21 euros.

Según la documentación aportada, Coliseo fue la única entidad que presentó una oferta. El expediente fue rectificado el 8 de agosto, un mes después de su tramitación, y actualizaba el presupuesto a exactamente cuatro veces más: 4.284.226,27 euros.