La fundación Manuel Fernández ‘Lito’, antes denominada Anastasio de Gracia, afín al sindicato UGT, ha recibido 243.085,80 euros de subvenciones públicas del Gobierno de Pedro Sánchez desde el año 2022. Esta fundación, como reveló OKDIARIO este lunes, ha concedido dos de sus premios anuales a Silvia Intxaurrondo, presentadora de La Hora de La 1 de TVE, y Manu Sánchez, conductor del programa El Perro Andaluz, también en la cadena pública. Dos figuras que se han visto envueltas en sonadas polémicas por su férreo alineamiento con el argumentario socialista desde la televisión que costean todos los contribuyentes.

En concreto, estos 243.085,80 euros se corresponden con 15 ayudas otorgadas por el Ejecutivo de Sánchez entre julio de 2022 y octubre de 2026. Así aparecen recogidas en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas, dependiente de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), adscrita al Ministerio de Hacienda.

Estas 15 subvenciones proceden de los ministerios de Cultura y Memoria Democrática. Diez, del primero, y cinco, del segundo. En cuanto a la cartera de Cultura que dirige Ernest Urtasun, de Sumar, las ayudas fueron asignadas por tres direcciones generales: la del Libro, del Cómic y de la Lectura, la de Patrimonio Cultural y Bellas Artes y la de Derechos Culturales. Mientras que las de Memoria Democrática, todas ellas parten de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática en el Ministerio —también de Política Territorial— que encabeza Ángel Víctor Torres, líder del PSOE de Canarias.

Por ejemplo, la última le fue otorgada el pasado 27 de octubre por un importe de 6.655 euros. En este caso, la iniciativa costeada con dinero del bolsillo de todos los contribuyentes se enmarca en el concepto de «actividades relacionadas con la atención y apoyo a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista».

En concreto, esta fundación ha otorgado a Intxaurrondo el premio Anastasio de Gracia, que le será entregado el próximo 30 de noviembre —al día siguiente de las elecciones generales— en la Sala de Cámara del Auditorio Nacional. Mientras que Manu Sánchez ha sido reconocido con el premio Trabajo y Cultura. El propio Pedro Sánchez acudió a la entrega de estos premios en su edición de 2025, junto al líder de UGT, Pepe Álvarez.

Tres de las 15 ayudas concedidas por el Gobierno a la fundación Manuel Fernández ‘Lito’ desde 2022.

Este colectivo, que ha recibido en los últimos años cuantiosas subvenciones del Gobierno de Sánchez, rinde homenaje a la figura de Anastasio de Gracia, el que fuera subsecretario de Armamento del Ministerio de Armamento Nacional bajo la presidencia del Gobierno republicano de Juan Negrín, tras haber sido ministro de Industria y Comercio y de Trabajo y Previsión entre 1936 y 1937.

Se da la circunstancia de que el socialista Anastasio de Gracia llegó a visitar la checa liderada por Agapito García Atadell. Lo cuenta así el historiador José María Zavala en Los gánsters de la Guerra Civil (Plaza & Janés, 2006): «Para la realización de sus fechorías, los chequistas de Atadell contaban con el respaldo de la autoridad oficial y de la Agrupación Socialista Madrileña, así como de la minoría parlamentaria del Partido Socialista, cuyos representantes, incluido algún ministro como Anastasio de Gracia, visitaban la checa y alentaban a sus miembros».

En noviembre de 2024, la fundación Anastasio de Gracia pasó a llamarse Manuel Fernández ‘Lito’, en homenaje al que fuera secretario general de la Federación del Metal, Construcción y Afines de la Unión General de Trabajadores (MCA-UGT). Su actual presidente es Mariano Hoya, secretario general de UGT-FICA (Federación de Industria, Construcción y Agro).

Se da la circunstancia de que la Ley de Memoria Democrática impulsada por el Ejecutivo de Sánchez promueve «la extinción de fundaciones que hagan apología del franquismo». En cambio, no plantea lo mismo y contempla ayudas públicas para aquellas que hacen exaltación del totalitarismo comunista o del Frente Popular, pese a los crímenes que este amparó. Aquí se encuadran la propia Fundación Anastasio de Gracia, la Fundación Largo Caballero, la Fundación Domingo Malagón o la Fundación Horacio Fernández Inguanzo.

Galardonados en los Premios Anastasio de Grecia 2026.

Cabe recordar que el pasado 11 de noviembre, Silvia Intxaurrondo se puso del lado de UGT y Comisiones Obreras en la huelga política de las centrales sindicales contra el principal partido de la oposición, el PP de Alberto Núñez Feijóo, bajo el pretexto de la crisis de la vivienda.

En aquella jornada, Intxaurrondo lució un brazalete rojo en el brazo en antena para solidarizarse con dicha huelga «preventiva», como la calificaron los populares. «Este programa se considera un servicio esencial y se está realizando con los trabajadores que hemos sido convocados como servicios mínimos y aquellos que no han secundado el paro», indicó la presentadora de Televisión Española.

Expedientada

Entretanto, la Junta Electoral Central ha abierto un expediente informativo a Intxaurrondo al considerar que unas declaraciones suyas sobre Vox en el programa La Hora de La 1 pudieron vulnerar la neutralidad informativa exigida a la cadena pública.

Además, el órgano supervisor ha pedido a la Corporación RTVE que emplace «expresamente a doña Silvia Intxaurrondo a que, en el ejercicio de sus funciones como presentadora, observe con el máximo rigor dichos principios, de conformidad con la doctrina reiterada de esta Junta». Estos principios son «el respeto al pluralismo político y social, así como a la igualdad, proporcionalidad y la neutralidad informativa».

La presentadora dijo lo siguiente en alusión a la formación de Santiago Abascal: «La pregunta de fondo a la que debemos responder es si la extrema derecha debe tener cabida en una televisión pública».