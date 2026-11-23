La Junta Electoral Central ha abierto expediente sancionador contra la presentadora de TVE, Silvia Intxaurrondo, por la presunta vulneración de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), después de que la periodista calificara en repetidas ocasiones de «extrema derecha» a Vox, y cuestionara si debían censurarse los mensajes de la formación que lidera Santiago Abascal en la televisión pública.

«La pregunta de fondo a la que debemos responder es si la extrema derecha debe tener cabida en la televisión pública», deslizó la presentadora, en referencia a Vox, horas después de la entrevista de Abascal con David Broncano en La Revuelta.

La Junta Electoral Central insta a la Corporación RTVE a que «extreme el cumplimiento de los principios de pluralismo político, igualdad y neutralidad informativa durante el período electoral». En referencia a Intxaurrondo, se pide que, «en el ejercicio de sus funciones como presentadora, observe con el máximo rigor dichos principios, de conformidad con la doctrina reiterada de esta Junta».

Vox había denunciado ante la JEC a Intxaurrondo, después de que la presentadora pidiera censurar al partido después de la entrevista de Santiago Abascal en el programa La Revuelta. Vox aseguró que tanto Silvia Intxaurrondo como toda la Corporación RTVE tienen que «mantener la neutralidad e impulsar el pluralismo político». Además, Marta Castro, abogada del partido, exigió que no se insultara «a los españoles que votan a Vox» desde la televisión pública.

«Hoy igual me meto en un lío», advirtió Intxaurrondo, antes de sugerir, por primera vez, que los representantes de Vox no debían salir en TVE, tras la entrevista a Santiago Abascal que realizó David Broncano el 9 de noviembre en La Revuelta, programa también de la televisión pública.

«Los días previos y durante la entrevista, hay muchos ciudadanos en este país que sintieron que pasaban un trago, un trago gordo, porque la pregunta no es sobre el comunicador que hace la entrevista, la pregunta de fondo a la que debemos responder es si la extrema derecha debe tener cabida en una televisión pública», trasladó Intxaurrondo. «Ésta es la pregunta de fondo», añadió.