Un paciente joven, de nacionalidad española, que estaba siendo atendido en el servicio de Urgencias del Hospital General Universitario Doctor Balmis, en Alicante, ha propinado una terrible paliza a la enfermera que lo estaba atendiendo. Los hechos, que se han producido la tarde del pasado viernes, en el transcurso de la jornada laboral de enfermera agredida. El paciente se ha abalanzado sobre la profesional sanitaria sin que mediara palabra alguna. El agresor ha propinado a su víctima un fuerte puñetazo. Pero su acoso no ha cesado. También le ha arrancado un pendiente y le ha arrancado un mechón de pelo.

Un indicativo policial, que se encontraba casualmente en el propio hospital, ha sido el que ha reducido al violento agresor. La Consellería de Sanidad ha manifestado este lunes su más «rotunda condena» a la agresión de la profesional sanitaria en el ejercicio de sus funciones. Por su parte, la sanitaria agredida, según las fuentes consultadas, tenía intención de presentar la correspondiente denuncia por la paliza de la que fue víctima.

Por su parte, el Colegio Profesional de Enfermería de Alicante, también ha condenado la agresión y ha pedido que se aplique la ley «con todo su rigor» sobre este tipo de acciones, además de poner también sus servicios jurídicos al servicio de la sanitaria agredida.

La Consellería de Sanidad ha ofrecido asesoramiento jurídico a la enfermera agredida a través del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y del servicio jurídico del Departamento de Salud.

El caso entraña una enorme gravedad, porque el personal sanitario está reconocido como autoridad pública en la Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de Salud de la Comunidad Valenciana, por lo que una agresión tiene consecuencias penales, tal y como recoge el Código Penal, con penas que oscilan entre los seis meses y los tres años.

Tal como publicó OKDIARIO el pasado marzo, cada vez se registran más agresiones a sanitarios en España y cada vez hay más detenidos. En el año 2025 se contabilizaron un total de 513 denuncias, lo que supone un incremento del 26,35% con respecto al año anterior. Han aumentado los delitos de atentado contra funcionario público y de amenazas, y la Policía Nacional ha detenido a 138 agresores en su demarcación.

El Consejo General de Enfermería (CGE), por su parte, cuantifica en 3.285 las agresiones sufridas por el personal de enfermería en el año 2025. En tanto que el Ministerio de Sanidad notificó un total de más de 18.000 agresiones al conjunto del personal sanitario en toda España.