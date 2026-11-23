Movimiento de calado en ACS. Leighton Asia, filial del grupo presidido por Florentino Pérez, ha acordado la adquisición de LWE, una empresa malasia de servicios mecánicos y eléctricos, y de CLIN, su negocio especializado en soluciones para salas blancas (utilizadas para fabricar material médico, por ejemplo).

LWE cuenta con más de 40 años de experiencia en la prestación de servicios mecánicos y eléctricos (MEP) y soluciones para salas blancas. A través de CLIN, ofrece servicios especializados en el diseño, la fabricación, el suministro y la instalación de salas blancas, además de soluciones modulares de instalaciones MEP y sistemas de techos con capacidad portante.

Según ha informado la empresa en un comunicado, la adquisición reforzará la oferta de Leighton Asia para clientes de sectores de alto crecimiento, como los semiconductores, la industria farmacéutica, la sanidad, los centros de datos, las energías renovables y el desarrollo industrial. También incorporará capacidades MEP propias y una capacidad de fabricación de salas blancas ya consolidada en Penang, Malasia.

Juan Santamaría, CEO del Grupo ACS y de HOCHTIEF y presidente ejecutivo del Grupo CIMIC, ha declarado: “La adquisición de LWE y CLIN está en consonancia con nuestra estrategia de ampliar nuestras capacidades en tecnología avanzada y ofrecer a los clientes soluciones integradas que abarquen todo el proceso”.

“LWE y CLIN aportan conocimientos especializados, relaciones consolidadas con los clientes y más de cuatro décadas de experiencia. Todo ello, unido a la presencia regional de Leighton Asia y a su capacidad de ejecución de proyectos, nos sitúa en una posición favorable para aprovechar nuevas oportunidades en los mercados de tecnología avanzada y salas blancas en Asia, Australia y Europa”, ha añadido.

LWE cuenta con una plantilla de aproximadamente 270 personas y tiene experiencia en más de 26 proyectos de semiconductores y 15 proyectos de los sectores farmacéutico y sanitario.

Leighton Asia, por su parte, opera en Hong Kong, Macao, Singapur, Filipinas, Indonesia, Malasia, India y Tailandia, y ofrece una amplia gama de servicios en sectores clave como las infraestructuras civiles, la tecnología avanzada, la edificación, la energía y los recursos, y los sistemas mecánicos, eléctricos y de fontanería.