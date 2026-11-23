Una semana después de que una treintena de buques españoles se vieran forzados a salir de las aguas de Mauritania debido al final del período de vigencia del último acuerdo pesquero bilateral, y aunque con un sonado retraso, la Comisión Europea ha conseguido acordar un nuevo pacto con el país africano.

Se trata de una noticia que los pescadores españoles llevaban días esperando, sobre todo la flota merlucera gallega, los marisqueros andaluces y los buques atuneros, pues para estos no hay una alternativa realista a las aguas de esa zona costera frente al Sahel. También es especialmente vulnerable la lonja de Cádiz, pues la mayor parte del producto que recibe cada año ese mercado —equivalente a unos trece millones de euros— procede del país africano; «si no se firma el acuerdo, Cádiz puede quebrar», advertía a este periódico hace unas semanas Javier Garat, presidente de la Confederación Española de Pesca (Cepesca).

El escenario de un no-acuerdo ha quedado descartado, aunque lo cierto es que nadie -ni en Bruselas ni en Nuakchot- contemplaba esa posibilidad. Como siempre ocurre con Mauritania, se trataba en realidad de una cuestión de dinero, y el retraso en la consecución del acuerdo respondía principalmente a la habilidad con que el país del Sahel ha conseguido presionar con el amago de una salida forzada.

Para contextualizar las cosas, hay que recordar que el actual acuerdo bilateral, que fue redactado en 2021, autoriza a los buques europeos a pescar en los caladeros de la Zona Económica Exclusiva de Mauritania (200 millas náuticas mar adentro), un espacio que es rico en merluza, mariscos y atún. A cambio de otorgar este acceso, hasta ahora el país magrebí venía recibiendo 60,8 millones de euros anuales en ayuda financiera.

El caso es que querían más. Bruselas aún no ha detallado cuánto le ha costado firmar las paces con Nuakchot, aunque a nadie escapa que habrá tenido que poner más dinero encima de la mesa. Y esto último no es un tema menor, pues no hay que olvidar que el pacto con Mauritania es el más caro de todos los que mantiene la UE con terceros países en materia de pesca; la segunda en la lista es la entente con Groenlandia, que apenas cuesta 17 millones al año.

«Estamos muy satisfechos por la conclusión de este acuerdo, que va a permitir a la flota española continuar faenando en un caladero fundamental para nosotros», ha señalado el ministro de Agricultura, Luis Planas.

Sobre las condiciones del nuevo protocolo, Planas ha avanzado que «se mantienen las cuotas» y que «se mantendrían las cifras del anterior acuerdo», aunque ha precisado que corresponderá a la Comisión Europea publicar los datos definitivos y los detalles técnicos del pacto.

Javier Garat, por su parte, ha celebrado la noticia, aunque sea con un aviso sobre la necesidad de que Bruselas agilice los trámites para que los buques puedan volver a faenar lo antes posible. Sobre eso, el titular español de Agricultura ha reconocido que todavía no puede ofrecer una fecha concreta para el regreso de los barcos, algunos de los cuales se han desplazado temporalmente a caladeros de Portugal y Guinea-Bisáu tras la expiración del anterior protocolo.

Pese a todo, ha asegurado que el Gobierno mantendrá los contactos con el sector, el Ejecutivo comunitario y las autoridades mauritanas para que las embarcaciones puedan reanudar su actividad «lo antes posible».