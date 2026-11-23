Los politólogos discutirán sobre quién ganó el debate, quién perdió y qué consecuencias tendrá en las urnas. Unos dirán que sí, otros que no, según por dónde les venga el aire. Pero quizá la verdadera cuestión no sea quién ganó el debate, sino si todavía queda algo que debatir cuando una parte del electorado parece haber decidido que nada de lo que ocurra importa.

La realidad es que no hubo debate. Hubo dos candidatos repitiendo aquello que tenían preparado, indiferentes a los argumentos del contrario. Cuando alguno intenta rebatir una afirmación, aparece el recurso habitual: «No me interrumpa, es mi turno, déjeme terminar». Y así, entre reproches, consignas y discursos previamente ensayados, transcurre lo que algunos pretenden presentar como un ejercicio de confrontación democrática.

Pero la realidad es bastante más preocupante: casi todo parece estar decidido antes de que se abran las urnas.

Al votante socialista parece no importarle que su presidente haya pactado con quienes justificaron el terrorismo, ni que haya entregado concesiones políticas a los mismos independentistas que pretenden quebrar la unidad de España. Le da igual la corrupción que salpica al PSOE, que antiguos ministros y responsables de su organización hayan terminado en prisión, que su hermano haya sido condenado o que su esposa esté investigada judicialmente.

Tampoco parece importarle la gestión de la tragedia de la DANA, el apagón eléctrico que todavía exige explicaciones, la condena del fiscal general del Estado o los gravísimos accidentes ferroviarios que han costado numerosas vidas y que obligan a examinar las responsabilidades políticas y las inversiones en mantenimiento de nuestras infraestructuras.

Siguen aplaudiendo en los mítines. Siguen respaldando al mismo dirigente. Siguen bailando al son de quien, a juicio de sus críticos, ha convertido la mentira y la supervivencia política en su principal instrumento de gobierno.

Les da igual que España siga sin unos presupuestos generales aprobados, que la presión fiscal alcance cotas extraordinarias o que existan interrogantes sobre el destino y la ejecución de decenas de miles de millones de euros de los fondos europeos Next Generation.

Les da igual que se hayan conocido informaciones sobre presuntas operaciones desde las cloacas del poder para desacreditar o perjudicar a jueces y miembros de la Guardia Civil, incluso con contactos que han sido objeto de investigación y controversia.

Les da igual que Sánchez haya negociado con Puigdemont concesiones que comprometen la igualdad entre españoles y el funcionamiento del Estado. Les da igual la presión de Marruecos sobre nuestras fronteras, lo ocurrido en Ceuta y el crecimiento de la inmigración irregular sin que se perciba una política eficaz contra las mafias que trafican con personas.

Y entonces surge una pregunta inevitable: ¿qué tendría que ocurrir en España, si estuviéramos ante una sociedad políticamente normal, para que un partido que acumula semejante cantidad de escándalos, contradicciones y fracasos perdiera definitivamente la confianza de una parte sustancial de su electorado? Porque el problema ya no es solamente Sánchez. El problema es también la ausencia de una reacción política y social proporcional a la gravedad de lo que estamos viviendo.

¿Y Feijóo ganó el debate? Eso dicen muchos. Pero ganar un debate no significa ganar unas elecciones, y mucho menos tener garantizada la capacidad de gobernar. Conviene que los votantes del Partido Popular recuerden aquella mayoría absoluta de Mariano Rajoy. ¿Qué hicieron entonces con la confianza que millones de españoles depositaron en ellos? ¿Qué reformas quedaron pendientes? ¿Cuántas oportunidades se desaprovecharon?

Y ahora las preguntas vuelven a ser necesarias. ¿Derogará el PP la Ley de Memoria Democrática? ¿Dejará de depender de los nacionalistas para gobernar? ¿Se atreverá a modificar una ley electoral que favorece desproporcionadamente a quienes utilizan sus escaños para debilitar la igualdad entre españoles?

¿Reformará de una vez nuestro desastroso modelo educativo, fragmentado en diecisiete sistemas diferentes? ¿Eliminará las subvenciones ideológicas a organizaciones cuya utilidad pública resulta más que discutible?

¿Reconocerá a la Guardia Civil y a la Policía Nacional como profesiones de riesgo y equiparará sus retribuciones con las de las policías autonómicas? ¿Defenderá nuestras fronteras y evitará que Marruecos vuelva a utilizar la presión migratoria como instrumento de chantaje político?

¿Garantizará el cumplimiento de la ley sin injerencias en el Poder Judicial? ¿Promoverá una Fiscalía General del Estado verdaderamente independiente y un Tribunal Constitucional libre de sometimientos partidistas?

¿Invertirá en infraestructuras para que no volvamos a lamentar tragedias ferroviarias que podrían haberse evitado? ¿Regenerará la vida política para que la corrupción vuelva a ser una excepción y no una sospecha permanente? ¿Pondrá en marcha una política migratoria seria, eficaz y respetuosa con la legalidad? ¿Impulsará la construcción de viviendas y reducirá una presión fiscal que asfixia a familias, trabajadores y empresas?

Y, sobre todo, ¿estará dispuesto el Partido Popular a alcanzar con Vox los acuerdos necesarios para construir una alternativa de gobierno? ¿Lo hará sin complejos, sin ambigüedades y sin esas líneas rojas que tantas veces terminan convirtiéndose en una coartada para no hacer nada? Porque España necesita algo más que una alternancia de siglas. Necesita una auténtica transformación política.

Hay demasiadas cosas que hacer y demasiadas que deshacer. Es imprescindible una catarsis institucional, política y social que permita recuperar la confianza, la igualdad ante la ley, la seguridad jurídica, la prosperidad y el orgullo de pertenecer a una nación con una historia y un destino compartidos.

También hay que afrontar, de una vez por todas, el permanente desafío de los nacionalismos que pretenden convertir España en una suma de territorios enfrentados, donde la igualdad de los ciudadanos dependa de las exigencias de quienes sostienen al Gobierno de turno.

El debate Sánchez-Feijóo habrá ocupado titulares, tertulias y análisis de politólogos durante unos días. Pero no confundamos el espectáculo con la política, ni una victoria dialéctica con una solución para los problemas de España. España no necesita saber quién ganó un debate. Necesita saber quién está dispuesto a salvarla de su decadencia.

Porque ha llegado la hora de decidir si queremos seguir instalados en esta permanente agonía política o iniciar un camino de regeneración, unidad y prosperidad.

No hay mucho más margen para la indiferencia, los cálculos electorales o las oportunidades perdidas. O es la hora de España, o volveremos a hundirnos en la ruina de nuestra propia historia.