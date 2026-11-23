Un juzgado de Palma ha citado a declarar como imputada a la concejal de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Palma, Lucía Muñoz Dalda, por el polémico cartel de la fiesta LGTBI de Sant Sebastià de 2025, que mostraba al patrón de la ciudad con una sobrasada en los genitales y a una santa a la que un demonio le está tocando las partes íntimas.

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Palma ha dictado un auto en el que acuerda la apertura de diligencias previas y cita a declarar tanto a la dirigente podemita como a la ilustradora del cartel, Lluïsa Febrer. Ambas deberán comparecer el próximo 3 de febrero de 2027, a las 10.30 y a las 11.00 horas, respectivamente.

La resolución se produce después de que la Audiencia Provincial de Baleares estimara el recurso de Abogados Cristianos contra el archivo de la causa y ordenara investigar un posible delito de escarnio y odio contra los sentimientos religiosos, previsto en el artículo 525 del Código Penal.

La acción judicial se remonta a enero de 2025, cuando Abogados Cristianos presentó una querella contra Podemos Baleares, su representante Lucía Muñoz y la ilustradora Lluïsa Febrer, por la creación y difusión del cartel que la formación morada utilizó para promocionar la fiesta denominada Santa Punxada, organizada con motivo de las celebraciones de San Sebastián, patrón de Palma.

El cartel mostraba dos representaciones sexualizadas de San Sebastián acompañadas de demonios, una de ellas con una figura femenina siendo masturbada, además de una imagen de Jesucristo caracterizado como DJ.

Además, Lucía Muñoz aseguró en sus redes sociales que «Sant Sebastià es un icono gay» y que «esperaba que no haya polémica porque el cartel sea ofensivo». Para Abogados Cristianos, esto era una «muestra clara» de que el cartel se hizo a sabiendas de que iba a ser ofensivo para los católicos.

Ahora, la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha celebrado este nuevo avance judicial. «Es una nueva victoria frente a quienes pretenden utilizar la libertad de expresión como excusa para humillar a los cristianos. Primero conseguimos que la Audiencia Provincial revocara el archivo de la causa y ahora las responsables tendrán que declarar ante el juez por unos hechos que nunca debieron quedar sin investigar», ha afirmado.

Por su parte, la propia Muñoz ha lamentado este lunes que Abogados Cristianos pretenda llevarla ante un juez «por un cartel de una fiesta LGTBIQ+». «Ante los que nos quieren censurar y volver a meternos en el armario, nosotros defendemos la libertad de expresión y artística. Ya lo dijimos, no nos harán callar», ha señalado.

Cabe recordar que el alcalde de Palma, Jaime Martínez (PP), cargó duramente contra el polémico cartel, al que calificó como «vomitivo». Vox Palma también arremetió contra lo que calificaron como «el patético intento de buscar notoriedad por parte de una formación que sólo cuenta con una concejal en el Ayuntamiento de Palma».