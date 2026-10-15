Admitida la querella por escarnio contra la edil podemita de Palma por el cartel de la fiesta LGTBI de Sant Sebastià

Admitida la querella por escarnio contra la edil podemita de Palma, Lucía Muñoz, por el cartel de la fiesta LGTBI de Sant Sebastià de 2025, que mostraba al patrón de Palma con una sobrasada en los genitales y a una santa a la que un demonio le está tocando las partes íntimas.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha ordenado admitir a trámite la querella contra la líder de Podemos en Baleares, Lucía Muñoz, y contra la ilustradora Lluïsa Febrer, al considerar que podrían haber incurrido en un delito de escarnio, y ha estimado el recurso de apelación presentado por la Fundación Española Abogados Cristianos contra el archivo de la causa.

En su escrito al juez, Abogados Cristianos hacía mención a una publicación en redes sociales de Muñoz en la que aseguraba que «Sant Sebastià es un icono gay» y que «esperaba que no haya polémica porque el cartel sea ofensivo». Para Abogados Cristianos, esto era una «muestra clara» de que el cartel se ha hecho a sabiendas de que iba a ser ofensivo para los católicos.

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha considerado que la decisión judicial «es una victoria muy importante frente a quienes pretenden utilizar la libertad de expresión como excusa para humillar a los cristianos». «La Justicia ha dejado claro que estos hechos no podían archivarse sin investigarlos. Las creencias religiosas merecen el mismo respeto y protección que cualquier otra convicción», ha subrayado.

A su parecer, es «especialmente grave» que un partido político «utilice imágenes de Jesucristo y de un santo venerado por millones de personas para realizar representaciones sexuales y ofensivas». «No se puede convertir la burla de la fe cristiana en una herramienta de propaganda ideológica y pretender que no exista ninguna responsabilidad».

Durante los ocho años que gobernó Podemos en Palma las dos pasadas legislaturas, en coalición con socialistas e independentistas de Més, han caricaturizado en numerosas ocasiones al patrón de la capital balear, al que en el cartel oficial de las fiestas de 2022 convirtieron en una mujer asaetada en monopatín.