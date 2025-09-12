Una edil podemita de la flotilla pro-Gaza insulta a Jorge Campos y éste le responde: «¡Deja los porros!»

Lucía Muñoz, la edil podemita palmesana embarcada en la flotilla pro-Gaza, ha insultado en la red social X al diputado balear de Vox en el Congreso, Jorge Campos, y éste le ha respondido de forma contundente: «¡Deja los porros!.»

Los dos políticos de las Islas se han enzarzado en un cruce de exabruptos que ha iniciado la concejala Muñoz cuando le ha indicado a Jorge Campos: «Jorge, ya sabemos que tú eres más de ponerte fino a puros y soberano. Hay que ir muy borracho o ser muy gilipollas para no diferenciar una bengala de un dispositivo incendiario».

Una respuesta en relación al supuesto ataque con drones que los integrantes de la flotilla aseguran haber sufrido rumbo a Gaza y que Jorge Campos había puesto en duda y que achacaba a una bengala lanzada por ellos, que habría caído en uno de los barcos.

Jorge, ya sabemos que tú eres más de ponerte fino a puros y soberano. Hay que ir muy borracho o ser muy gilipollas para no diferenciar una bengala de un dispositivo incendiario. https://t.co/Qqd5whdTy3 pic.twitter.com/a2KDdeDpha — Lucía Muñoz Dalda (@luciadalda) September 11, 2025

La respuesta contundente del diputado de Vox en el Congreso, que ya había bautizado la expedición de la Global Sumud Flotilla como «la flotilla de la marihuana», no se hizo esperar:

«Deja los porros, Lucía. Pásate a los puros. Te invito a uno este domingo en la Plaza de Toros de Muro», le contestó el dirigente de Vox invitando a la concejala animalista de Palma al próximo festejo taurino de Mallorca, propuesta que ésta descartó defendiendo el consumo de marihuana frente al tabaco:

«Deja los puros y el maltrato de animales y mujeres, Jorge, que son peores que los porros» .

Deja los porros, Lucía. Pásate a los puros. Te invito a uno este domingo en la Plaza de Toros de Muro. — Jorge Campos Asensi (@jcamposasensi) September 12, 2025

Además del cruce de insultos con el diputado Jorge Campos, la concejala Muñoz, con todo el tiempo del mundo por delante embarcada en la flotilla pro-Gaza, tampoco se quedó atrás a la hora de frivolizar con el asesinato de Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah.

«Ayer además de Charlie Kirk, fueron asesinadas 41 personas en Gaza, 12 de ellas al buscar comida. Unos tienen derecho a que les lloren, a que recen por ellos, a que se inunden las redes con condolencias. Otros no tienen ni nombre, sólo son un número. No dejéis de hablar de Gaza. Vivimos en un mundo en el que hay vidas dignas de duelo y vidas que no merecen nuestras lágrimas».