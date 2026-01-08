El gas silencioso mata en una finca de Mallorca: un hombre y sus dos perros aparecen sin vida

Un suceso tan trágico como inquietante ha roto la calma del interior de Mallorca. Un hombre de 49 años y nacionalidad rumana ha sido hallado sin vida en una finca rural situada en el municipio de Ariany, en un escenario que apunta a una posible intoxicación por gas y que se encuentra bajo investigación de la Guardia Civil, según ha informado el propio cuerpo.

El aviso a los servicios de emergencia se produjo durante la mañana de este jueves, cuando un amigo cercano a la pareja de la víctima acudió a la vivienda y se encontró con una escena estremecedora. El hombre yacía sin signos de vida en el sofá del salón y, a su alrededor, sus dos perros también habían fallecido, lo que incrementó la alarma ante una posible causa ambiental del suceso.

De acuerdo con la información facilitada por la Guardia Civil, al acceder al interior del inmueble los agentes detectaron un intenso olor a gas, lo que llevó a activar de inmediato el protocolo de seguridad. Hasta la finca se desplazaron efectivos de los servicios sanitarios, patrullas de la Benemérita y miembros de los Bombers de Mallorca, que emplearon explosímetros para medir los niveles de gas presentes en la vivienda.

Las primeras pesquisas se centran en determinar si se produjo una fuga derivada de la mala combustión de algún aparato de calefacción o de una estufa, hipótesis que cobra fuerza tras la muerte simultánea del hombre y de los animales. Los sanitarios desplazados al lugar confirmaron el fallecimiento y no pudieron hacer nada por salvar su vida.

El hombre, que residía y trabajaba en la finca, utilizada como alojamiento de alquiler vacacional, habría pasado varias horas expuesto al gas sin percatarse del peligro, según las primeras reconstrucciones. La escena ha generado una profunda conmoción y ha sido descrita por los investigadores como especialmente impactante.

Sobre las 16:00 horas de la tarde se procedió al levantamiento del cadáver, que fue trasladado al Instituto Anatómico Forense, donde se le practicará la autopsia correspondiente. Será este examen el que determine con exactitud las causas de la muerte, aunque la principal línea de investigación apunta a la inhalación de gas, tanto en el caso del hombre como en el de sus dos perros.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer por completo las circunstancias de este suceso que ha teñido de tragedia y misterio una tranquila zona rural de la isla.