Morrissey cancela su concierto en Valencia tras no poder dormir por el ruido de las Fallas

La algarabía y el ruido de las Fallas de Valencia empiezan a pasar factura también a los famosos. Este es el caso de Steven Morrissey, exlíder del mítico grupo de rock alternativo de los años 80 The Smiths, con una larga y exitosa carrera musical a sus espaldas y conocido como El Divo de Manchester, que ha suspendido el concierto que tenía previsto ofrecer este jueves en el Palau de Les Arts (Palacio de Las Artes) de Valencia, dentro de la gira que está llevando a cabo, por hallarse «en estado catatónico», según se ha reflejado en su propia página web. En ella, se asegura que el artista no ha podido descansar «por el ruido» de la ciudad, donde ya se viven plenamente las Fallas, que inician ahora sus días grandes hasta el próximo 19 de este mes de marzo.

En la citada página del artista, se explica: «El concierto programado para esta noche en Valencia se ha visto impedido por falta de sueño». Morrissey condujo de Milán a Valencia, pero no ha podido descansar allí debido al ruido». Por lo que añade que «el concierto no se ha cancelado, las circunstancias lo hacen imposible», según ha podido comprobar OKDIARIO.

Horas antes, pasadas las 02:00 horas de este jueves, el propio Steven Morrissey había escrito, además, en la web citada, en este caso desde el hotel, en pleno centro de la capital del Turia: «Un infierno indescriptible, tardaré un año en recuperarme de esto».

Además, se explica también que, tras dos días de viaje por carretera, Morrissey llegó al hotel de Valencia a última hora del miércoles. Pero que «no pudo dormir ni descansar durante toda la noche debido al ruido del festival, las voces tecno a todo volumen y los anuncios por megafonía». Agrega que esa experiencia «dejó a Morrissey en un estado catatónico».

Se da la circunstancia de que Steven Morrissey ya había cancelado antes otro concierto en la Comunidad Valenciana. Fue hace 22 años, en 2004. En aquella ocasión, la cancelación se produjo en el Festival Internacional de Benicàssim (FIB).