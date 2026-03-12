Las redes aplauden a este diputado de Vox: «Companys firmó la muerte de mi familia y ustedes le ponen calles»

El diputado de Vox que defendió este martes en el Parlament balear la derogación de la Ley de Memoria aprobada en 2018 en tiempos de la socialista Francina Armengol, Sergio Rodríguez, acumula desde entonces una larga lista de felicitaciones por el contenido de su discurso. Una intervención que desmonta la Memoria Democrática y que ya se ha viralizado desde entonces en las principales redes sociales.

Se trata de Sergio Rodríguez, actualmente portavoz adjunto del grupo parlamentario de Vox en el Parlament balear. Desde el minuto uno de su discurso defendiendo la derogación de la Ley de Memoria, exhibió sus conocimientos como licenciado en Geografía e Historia. Un repaso exhaustivo a una larga serie de hechos que desmontaba el relato oficial de todas las leyes de Memoria Democrática, como la que ha sido derogada esta semana en Baleares.

«La Ley de Memoria parte de una premisa falsa: que nuestra Guerra Civil fue un enfrentamiento entre los buenos —los defensores del supuesto gobierno legítimo de la República— y los malos —los que se alzaron en su contra—. Pues bien, las investigaciones de historiadores como Manuel Álvarez Tardío, catedrático de Historia de la Universidad Rey Juan Carlos; Roberto Vilagarcía, profesor de Historia Política; o el reconocido hispanista y catedrático americano Stanley Payne, han demostrado que el Frente Popular robó las elecciones. Alrededor de 50 escaños fueron obtenidos mediante la violencia o la manipulación en la Comisión de Actas del Congreso. Por tanto, no existe esa legitimidad de origen del Gobierno del Frente Popular.

El Frente Popular no tenía legitimidad de origen y, del mismo modo, tampoco tenía legitimidad de ejercicio, porque desde el momento en que se instauró su Gobierno se alteraron todas las normas democráticas, la separación de poderes, y no se garantizó la seguridad pública. Todo ello culminó con el pistoletazo de salida del enfrentamiento que fue nuestra Guerra Civil: el asesinato de Calvo Sotelo», relató el diputado Rodríguez con el aval de sus citas.

En su discurso se puso del lado de Calvo Sotelo: «Murió cinco días antes del alzamiento nacional y no tuvo ninguna participación en el mismo». También citó palabras de Ramiro de Maeztu frente al pelotón de fusilamiento: «Vosotros no sabéis por qué me matáis, pero yo sí sé por qué muero: para que vuestros hijos sean mejores que vosotros».

Tras repasar otros casos, para él «paradigmáticos», cerró su intervención inicial. La segunda —y última— la había reservado para sus casos personales y familiares: «Pero me van a permitir que al final de esta intervención haga un par de referencias personales, porque tengo que hacerlas.

«Este Salvador Farré es mi bisabuelo. ¿Lo ven aquí vestido de frac? Deben pensar que debía ser de las oligarquías catalanas. No: era su uniforme de trabajo, porque era maître del Hotel Ritz de Barcelona. Ese debió ser su pecado: servir a las clases pudientes de Cataluña. Porque lo fueron a sacar una noche de su casa y le descerrajaron un tiro contra una pared de un cementerio. Y éste es su hijo, mi tío Salvador: 19 años. 19 años, sin ninguna participación política de ningún tipo. Su cuerpo debe de estar todavía en alguna cuneta. A ese no lo hemos recuperado.

¿Cuál fue su delito? Ustedes crearon leyes de memoria supuestamente para no humillar a las víctimas. Eso se considera delito de odio: humillar a las víctimas. ¿Y cómo se creen que me siento yo, como víctima, cuando ustedes hacen actos de reconocimiento, levantan estatuas y ponen calles a Lluís Companys, que como presidente de la Generalitat de Catalunya y encargado de la seguridad interior fue el responsable de la muerte de mi bisabuelo, de mi tío y de 8.000 catalanes, firmando sentencias de muerte? Si yo digo que Lluís Companys era un asesino y responsable de asesinatos, por lo visto incurro en delito de odio. Si no lo dijera desde esta tribuna y con inmunidad parlamentaria, no podría decirlo. Esas son sus leyes. Y por eso no quieren que las deroguen: porque en el fondo lo único que quieren es blanquear al partido del que son ustedes directamente herederos.

Insisto: aquí no hay ni falangistas, ni carlistas, ni ningún participante en el bando nacional de la Guerra Civil. Pero ustedes sí son herederos, y encima han subido aquí a sacar pecho de sus asesinos. Porque asesinos eran todos los responsables de la barbarie roja en la retaguardia republicana, mayoritariamente socialistas: la checa de Fomento, la checa del Marqués de Riscal y todas las checas que ustedes dirigían en el Madrid rojo, ese Madrid de corte a checa que ha quedado también ampliamente documentado.

Y quiero terminar con otra foto. Este es mi abuelo Ramón Farré Palàs, el huérfano al que también mataron a su hermano. Durante la Guerra Civil estaba destinado en Guinea Ecuatorial y prácticamente no tuvo ninguna participación en el conflicto. A diferencia de mi otro abuelo, mi abuelo Sergio, que sí participó con los nacionales, estaba destinado en la base de hidroaviones de Pollença, donde conoció a mi abuela Antonia, originaria de esta tierra, con quien se casó. Y no me extraña, porque mi abuela era muy guapa. Mi abuelo Ramón, cuando volvió de Guinea, se encontró con la triste realidad de que habían matado a su padre y a su hermano. Se enroló entonces en la División Azul y participó en la gesta heroica del cruce del lago Ilmen por la compañía de esquiadores. Perdió las piernas y ganó por ello dos Cruces de Hierro.

Hoy me siento muy orgulloso y quiero agradecer a mi grupo parlamentario y a mi partido que me haya dejado subir a esta tribuna para devolverle a mis abuelos el honor y la dignidad que ustedes les han intentado robar».

La derogación de la Ley balear de Memoria Democrática fue aprobada este martes con los votos de Vox y del Partido Popular. Un nutrido grupo de cargos de Vox tanto de Mallorca como de Madrid fueron los primeros en felicitar la intervención de Rodríguez que hoy todavía es viral en las redes sociales. Visualizaciones acompañadas en buena parte de los casos de nuevas felicitaciones al diputado.