Audiencias de ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’ de ayer, miércoles 11 de marzo

Las audiencias del miércoles 11 de marzo han estado marcadas, otra vez, por una noche en la que el fútbol ha vuelto a dejar a La Revuelta en mínimos, cayendo otra vez del doble dígito y perdiendo de nuevo el segundo puesto de la franja conocida como access prime time (que en realidad es la principal de la noche). El Hormiguero ha vuelto a ser el programa en abierto que mejor aguanta el tirón del fútbol, mientras que el resto de ofertas se tienen que conformar con más bajadas por una noche en la que el deporte ha trastocado mucho los datos.

Pablo Motos ha vuelto a liderar gracias a la visita de las actrices Paula Usero, Claudia Salas y Clara Galle, reuniendo un 12.8 % y 1.621.000 espectadores, mejorando incluso una décima respecto al martes, aunque pierde siete mil espectadores. En realidad, se podría decir que calca los datos del día anterior y puede celebrar (una vez más) que tiene una audiencia fiel.

El segundo puesto de la franja no es para David Broncano, que sigue sin poder acercarse a Motos y cada vez ve más lejos aquel día de noviembre en el que lideró por última vez gracias a Rosalía. Esta vez ha sido el partido entre el Real Madrid y el Manchester City, emitido en Movistar Plus+, el que consigue hacerse con un gran dato en la televisión de pago, logrando un 10.3 % de share y 1.310.000 televidentes de media.

La Revuelta sigue sin ser la oferta que necesita La 1 para tratar de vencer a Antena 3 y se tiene que conformar con ser tercera opción con un 9.5 % y 1.207.000 espectadores. De nuevo, a Broncano y los suyos el efecto fútbol les sienta muy mal y les hace caer al tercer puesto.

Como ya es habitual, la influencia del fútbol también se deja notar en los datos de Horizonte (6.4% y 812.000) y de First Dates (7.7% y 990.000), aunque ya se sabe que es algo puntual y que sin deporte regresarán a sus audiencias habituales. Horizonte lo podrá hacer esta misma noche, donde podrá volver a brillar en su versión extendida del jueves, mientras que el programa de citas no volverá hasta el lunes. El Intermedio se cuela entre las dos ofertas de Mediaset y coloca a laSexta en quinta posición de la franja con un 7.1 % y 911.000 espectadores de media.

‘Top Chef’ consigue superar a Joaquín y a toda su familia

El programa de cocina, que cuenta con Belén Esteban como gran reclamo, sigue sin funcionar como se esperaba, aunque lo hace mejor que DecoMasters (que ya es un problema para La 1). El programa de cocinillas lidera con un 10.3 % y 603.000 televidentes, mientras que el viaje de la familia Sánchez por Japón se queda con un 9.8 % y 632.000 espectadores. La diferente duración hace que uno lidere con más cuota, pese a que pierde en número de espectadores.

Pese a que se trata de datos bajos en el prime time, el resto de ofertas tampoco pudo hacer mucho. El Objetivo (7.6 % y 481.000) y Pura sangre (7.5 % y 577.000) se disputan la tercera plaza en laSexta y Telecinco respectivamente, mientras que los Gipsy Kings se despiden por la prueba de atrás con un flojo 4.4 % y 292.000 espectadores, dejando claro que el regreso del programa no era tan esperado.