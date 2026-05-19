Las creadoras de contenido de OnlyFans, contra Sydney Sweeney por ‘Euphoria’: «Es muy preocupante»

La tercera temporada de Euphoria está dando mucho de qué hablar, y no de manera positiva. Lo que prometía ser el regreso de una de las ficciones más esperadas, se ha convertido en una de las mayores decepciones audiovisuales de lo que vamos de 2026. Y es que, la serie de Sam Levinson no está atrapando al público como lo hizo con sus dos anteriores temporadas. Zendaya, Jacob Elordi y Sydney Sweeney se han convertido en tres de los rostros del momento en Hollywood, y los tres han estado en la ficción desde el inicio. Pero, sus personajes en la serie de HBO están desatando una oleada de criticas, especialmente, el de la protagonista de La Asistenta. Pues, ha dado el salto a OnlyFans.

Sydney Sweeney se presenta en la trama como Cassie. La joven se ha casado con Nate, personaje que interpreta Jacob Elordi, pero el joven está envuelto en deudas y no tiene dinero para pagarlas. Ante ello, la chica, que se niega a vivir en la pobreza, ha apostado por crear contenido para adultos en OnlyFans. Eso sí, la representación que se está haciendo en la producción de ello no ha sentado nada bien a las creadoras de contenido que trabajan de ello en la vida real. Y es que todas coinciden en que han plasmado en pantalla lo que los guionistas y creadores quieren. Pues, en esta comunidad hay normas muy estrictas.

Maitland Ward es tajante: «Son simplemente los tipos de una sala de guionistas imaginando sus fantasías»

Al respecto, Sydney Leathers se ha sincerado en su encuentro con Variety. «Hay muchas cosas ridículas y caricaturescas en todo esto. Muchas de las cosas que ella hace ni siquiera están permitidas en OnlyFans, y eso ya de por sí es irritante. Por ejemplo, el contenido de juegos de rol con temática infantil, donde va vestida de un bebé con un pañal… Las empresas de procesamiento de tarjetas de crédito tienen normas muy estrictas que hay que cumplir, y cada vez son más estrictas», deja claro.

Y es que, en las políticas de uso de la plataforma, prohíben cualquier tipo de representación de contenido relacionado con la explotación, el abuso o daño a menores de 18 años, el incesto, entre muchas otras cosas. Unas declaraciones con las que ha coincidido Maitland Ward, una de sus principales creadoras de contenido para adultos.

«En el clima actual, que la vistieran de bebé para crear contenido pornográfico de OnlyFans fue extremadamente preocupante y vuelve a perpetuar estereotipos de que las trabajadoras sexuales no tienen brújula moral y harían cualquier cosa por dinero», indica. «Ellos simplemente dijeron: ‘Hagamos una broma de eso’. Qué gracioso. Pues yo no me estoy riendo», agrega.

«Son simplemente los tipos de una sala de guionistas imaginando sus fantasías. Coger a alguien tradicionalmente rubia y hermosa, con tetas enormes, y disfrazarla de perro y de bebé, es realmente extraño, pero al mismo tiempo totalmente esperable en Hollywood», manifiesta rotundamente. Al respecto, Sam Levinson ha indicado que es consciente de que ha llevado esta profesión al extremo, pero no es la primera vez que ha sido señalado por proyectos polémicos. The Idol, serie de HBO, también lo puso en el punto de mira.