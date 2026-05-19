Valle Salvaje continúa imbatible en las tardes de La 1 de Televisión Española. La popular producción se ha convertido en uno de los pesos pesados de la cadena, y las cifras de audiencia lo reflejan a la perfección. Y es que, tras un 2025 lleno de cambios en su trama, bajas en el elenco y muchas novedades, la calma parece haber regresado. De esta manera, recientemente, la ficción ha presentado a la actriz Beatriz Reina como la nueva incorporación al formato.

La actriz se presenta en la serie con el objetivo de dar vida al personaje de Rosalía. De momento, son pocos los detalles que se saben sobre este nuevo personaje, pero se ha informado que la joven no dejará indiferente a nadie. «Rosalía llega al valle porque tiene una enfermedad y su hermana, que es la que la cuida, necesita ir a palacio y que estén pendientes de ella», cuenta la actriz, según la web de RTVE. «Es una mujer muy valiente, muy buena, con un corazón muy grande. Es una tía muy inteligente y decidida: cuando tiene algo en la cabeza, va a por ello y no hay quien la pare», agrega.

Beatriz Reina habla de su llegada a ‘Valle Salvaje’: «Tenía un poco de miedo, pero ha ido super bien»

Beatriz Reina llega a la serie con muchas ganas e ilusión. Respecto a lo que tiene en común con su personaje, la artista ha contado al equipo de RTVE que las semejanzas han ido apareciendo poco a poco. «Yo creo que tenemos mucho que ver, pero nuestras vidas son muy diferentes. Al principio pensaba que no teníamos mucho en común, pero cuanto más leía, más me podía ver reflejada: las dos somos bastante fuego, por decirlo así. Creo que yo hubiese hecho cosas peores en su situación», confiesa.

Asimismo, la actriz ha contado que ha sido recibida con los brazos abiertos por parte de sus compañeros de elenco. Una cercanía que la ha hecho sentir muy cómoda y la ha ayudado a integrarse. «Llegar aquí ha sido un frenesí constante, muchas cosas, mucha información nueva. El equipo aquí es super agradable, como una pequeña familia. Yo tenía un poco de miedo pero ha ido super bien. He hecho muy buenas migas con Helena Zumel, que interpreta a Leonor», ha revelado.

Y es que compartir tantas escenas con Helena Zumel la ha ayudado a tener un vínculo especial con su compañera. «Como en casi todas las secuencias estábamos juntas y empezamos nuevas las dos… Ha sido un regalo tener a una especie de hermana en el rodaje. Ella es maravillosa», ha comentado. Una nueva aventura profesional para ella que afronta con emoción. «Lo único que espero es que la gente, cuando vea esto, pueda sentir y disfrutar de la serie un poco más», concluye.