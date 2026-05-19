Adiós a un personaje muy querido de ‘Sueños de libertad’: todos se despiden entre lágrimas

Dos años han pasado desde que Sueños de libertad se presentó de manera oficial en Antena 3. La producción española se ha convertido, poco a poco y con el paso del tiempo, en una de las ficciones más vistas de la cadena. Su trama ha cautivado a todos desde el primer momento, pero bien es cierto que los fans también han tenido que ser testigos de algunas bajas inesperadas. Con el paso de los episodios, algunos personajes han llegado al formato, pero otros se han ido. Una serie de despedidas que han marcado de alguna manera el transcurso de la historia.

Hasta la fecha, el público ha visto como personajes como el de Joaquín (Javier Beltrán), su esposa Gema (Agnès Llobet) o Luis Merino (Guillermo Barrientos) han dicho adiós al formato, entre otros. Diversas salidas que no han dejado indiferente a nadie. Eso sí, lejos de quedar aquí, ahora, ha sido la actriz Candela Cruz la que se ha despedido. En pantalla, la artista se presentaba como una trabajadora de la perfumería de la familia De la Reina. Una trayectoria con la que el personaje no pasó desapercibido, pero, tal y como se ha podido comprobar, se ha mudado a Bilbao. Y es que descubrir que su marido le había sido infiel con Paula la ha destrozado por completo.

Candela Cruz (Carmen) se despide de ‘Sueños de libertad’

«Espero que la distancia me ayude a perdonarte», le dijo a su marido. De esta manera, la actriz Candela Cruz pone fin a su trabajo en Sueños de libertad tras más de 500 capítulos. En la web de Antena 3, se puede ver cómo la actriz ha hecho un breve repaso de su personaje en la serie española y lo que ha supuesto para los seguidores de Sueños de libertad.

«La única que sabrá dónde va Carmen es Claudia», indicó. Pues, tal y como se ha podido ver, Carmen no ha querido contarle a su marido a dónde va. De hecho, le ha dejado claro que no quiere que la busque. «Carmen ha tenido un desarrollo brutal. Un arco del personaje», comentó la artista. «A nivel personal ha sufrido un cambio enorme», señala.

Y es que, si compara a la Carmen de los inicios con la de ahora, la actriz tiene claro que ha evolucionado a mejor. Asimismo, respecto al cariño que ha recibido del público, se ha mostrado muy agradecida. «Sabes lo que te tienes que llevar cuando el público aplaude lo que haces», ha comentado.

«Es un personaje muy querido. Al final, en realidad, son los valores a los que todo el mundo les hace honor. Ser una persona leal, justa, valiente y empática», confiesa. Y es que, Candela Cruz se va de Sueños de libertad con el corazón lleno de amor. Pues, sus compañeros de elenco, tristes por su marcha, la han despedido como se merece.