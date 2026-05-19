Audiencias de ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’ de ayer, lunes 18 de mayo

La semana de audiencias ha comenzado muy parecida a como la dejamos el pasado jueves, cuando El Hormiguero cerró liderando con autoridad sobre La Revuelta. Broncano y los suyos siguen intentando respirar después de semanas sin llegar al doble dígito y este lunes se acercan al 11 % de cuota de pantalla, pero sigue sin llegar a la media de La 1, por lo que todavía suponen un lastre para la cadena pública, que necesita una oferta más potente en la noche si quiere pasar a Antena 3 sin necesidad de tener el extra de los eventos deportivos. Eso lo conseguirá este verano gracias al Mundial 2026, pero con su parrilla habitual es incapaz.

Pablo Motos logra un muy buen 14.4 % gracias a la visita de Roberto Leal, que acudía para presentar su primera novela como escritor, dejando a un lado su faceta como presentador de Pasapalabra por primera vez en seis años, desde que aterrizó en plena pandemia en Antena 3 tras abandonar La 1. La Revuelta (10.8 %) contaba con Ronald Araujo, futbolista del F.C. Barcelona, pero ni con un jugador de primera logra hacer que sus datos se acerquen al de su enemigo en Antena 3. First Dates sigue con su audiencia fiel de Telecinco, aunque le falta dar un paso más para lograr vencer a Broncano y robarle la segunda posición, algo que sí conseguía La isla de las tentaciones cuando se emitía en la franja del access prime time.

Iker Jiménez y su Horizonte siguen pegados a la actualidad y lo hacen con un gran 7.8 % de la audiencia pegada a Cuatro, logrando así dejar por detrás una noche más a El Intermedio, que sigue sin poder hacer frente a su nuevo rival en Cuatro. El último puesto de las grandes cadenas nacionales es para La 2, que con Cifras y letras se cuela entre lo más visto una noche más.

Así quedan del ‘access prime time’ (primera parte de la noche):

‘El Hormiguero’: 14.4 % y 1.757.000

‘La Revuelta’: 10.8 % y 1.318.000

‘First dates’: 9.6 % y 1.176.000

‘Horizonte’: 7.8 % y 954.000

‘El Intermedio’: 7.2 % y 883.000

‘Cifras y letras’: 6.4 % y 788.000

Audiencias del ‘prime time’ (segunda parte de la noche):

El nuevo horario de La isla de las tentaciones (14.8 %), que estrenó la semana pasada (en las noches de lunes y miércoles), ha provocado una importante bajada del número de espectadores del programa de parejas. Eso sí, Telecinco está logrando rentabilizar este cambio con lideratos en la segunda parte de la noche. Si el miércoles pasado venció a Mask Singer sin problemas, este lunes lo hace con MasterChef (11.4 %).

En tierra lejana (10.9 %), la serie turca de Antena 3, continúa con la gran fidelidad de sus espectadores, tanto que supera en número de espectadores a MasterChef, aunque por el diferente horario que tienen, el programa de cocina gana en cuota de pantalla.

En guardia, el programa de crímenes de Cuatro, sigue con buenos datos, aunque esta semana baja del 6 % de cuota después de sus buenos primeros episodios. LaSexta vuelve a confiar en el cine con la emisión de la película Marlowe, aunque La 2 le sigue de cerca gracias a su emisión de cine clásico de los lunes, donde la película Atrapa a un ladrón pasa del 4%.