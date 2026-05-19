Este es el nuevo coche eléctrico que conducirán los jugadores del Real Madrid

Desde 2022 la gama de eléctricos de BMW se ha convertido en los nuevos coches de los jugadores del Real Madrid. Y eso quiere decir que desde Bellingham hasta Kylian Mbappé tendrán acceso a la nueva edición de BMW Serie 7. La compañía ha dado más a su icono eléctrico: más deportividad, más experiencia de conducción premium y más tecnología. Cualidades que hacen que este nuevo lanzamiento, que verá la luz a principios de verano, se haya convertido en la gran representación del lujo y la innovación. Descubrimos todas las novedades del nuevo BMW Serie 7.

BMW ha sabido dar con la tecla para jugar con los contrastes y hacer que sus lanzamientos se entiendan como perlas para la conducción dentro del mundo de los eléctricos. Su Serie 7 es eso: un vehículo con un ADN adverso que juega entre la funcionalidad y la emoción en sus dos versiones: la M Sport o M Sport Pro. Toda revolución mecánica y eléctrica es de esperar en los nuevos vehículos que salen al mercado bajo la distinción de la Neue Klasse, la nueva era de coches tecnológicos que están marcando la temporada 2025/2026 de la marca. Estéticamente, es un vehículo donde el minimalismo del exterior, que se aprecia en la integración en la parrilla de los BMW Iconic Glow y los faros de cristal, por primera vez juntos en un vehículo de la firma.

Continúa en el acabado pulido y en el diseño compacto contrasta con el maximalismo tecnológico de su interior. Prueba de ello es el gran salpicadero, dotado al completo de una pantalla de 31,3 pulgadas, por supuesto, con opción de cine, que proporciona todo lo que los pasajeros necesitan. Una vez más, aquí llega el contraste entre funcionalidad y experiencial.

Ahora, el copiloto también puede disfrutar de su lugar privilegiado dentro del vehículo. El nuevo BMW Serie 7 incorpora una pantalla para el entretenimiento de este privilegiado pasajero; porque BMW se ha propuesto que viajar también debe entenderse como un momento casi de ocio para todos los ocupantes del coche. Respecto al color, el BMW Serie 7 estará disponible en una amplia gama de tonalidades y tendrá la opción de elegir la pintura híbrida, combinando dos tonos diferentes.

Por supuesto que la mejor parte se la lleva el conductor, con asistentes a la conducción de nivel 2. Esto quiere decir que el conductor puede viajar en piloto automático, servirse de las ayudas extras para evitar peligros y mejorar el confort en situaciones de tráfico, incluso aparcar de forma asistida gracias a la inteligencia artificial que incorpora este modelo. Última tecnología aplicada a la conducción, capaz de acercar la conducción a una experiencia aeronáutica, de pilotaje por carretera.

Eficiencia y tecnología del BMW 7

La eficiencia energética es otro punto diferencial de este modelo. Este nuevo BMW i7 puede alcanzar hasta 720 km gracias a las baterías de alto voltaje de 112,5 kWh de capacidad que incorpora su motor. Y ya se acabó el tener que asumir largos tiempos de espera para poder cargar las baterías. Ahora, este nuevo modelo volverá a contar con las recargas de hasta 250 kW, lo que permitirá que la carga de las mismas pueda pasar del 10% al 80% en tan sólo 28 minutos.

Todavía se desconoce el precio, aunque sea por poco tiempo, pero expertos de diferentes revistas han pronosticado que la incorporación de toda esta tecnología podrá suponer un aumento de unos 2.000 euros al precio final de este vehículo. Todo ello contando con prestaciones normales y sin la incorporación de extras proporcionados por la marca.