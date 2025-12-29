Milagro en la Serra de Tramuntana de Mallorca: sobrevive tras caer 100 metros por un acantilado con su BMW
La Guardia Civil investiga si el siniestro pudiera estar relacionado con la celebración de una carrera ilegal
- Pedro Serra @PedroSerraTr
- Redactor en OKBALEARES. Antes en IB3 TV, COPE Mallorca y esRadio.
-
-
- Actualizado:
La zona de Sa Calobra, en plena Serra de Tramuntana de Mallorca, fue este fin de semana el escenario de lo que muchos no dudan en calificar como un pequeño milagro. Un hombre que circulaba al volante de un BMW de gran cilindrada logró salvar la vida tras perder el control del vehículo, salirse de la carretera y precipitarse unos 100 metros por un acantilado ubicado en uno de los tramos más espectaculares y peligrosos de la isla.
El accidente se produjo en el punto kilométrico 7,5 de la carretera Ma-2141, en dirección a Sa Calobra. Eran alrededor de las 19.00 horas cuando los servicios de emergencia recibieron una llamada de alerta informando de que un turismo había caído por un barranco en esta zona abrupta de la Tramuntana y de que podía haber personas heridas y atrapadas en el interior del vehículo.
La respuesta fue inmediata. Hasta el lugar del siniestro se desplazó una dotación de los Bombers de Mallorca del parque de Sóller, junto con una ambulancia medicalizada del SAMU 061, ante la gravedad que podía revestir una caída de estas características en un entorno tan escarpado.
A su llegada, los efectivos de emergencia localizaron el coche a unos 100 metros del punto exacto en el que se había salido de la vía. El turismo se encontraba completamente destrozado, evidenciando la violencia del impacto tras la caída por el acantilado. Pese a todo pronóstico, y de manera casi inexplicable, el único ocupante del BMW había conseguido salir del habitáculo por sus propios medios y ascender hasta la calzada, donde aguardó la llegada de los servicios de emergencia junto a su grupo de amigos.
Ahora será la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil la encargada de esclarecer las circunstancias del accidente. Los agentes investigan las causas del siniestro, ya que no se descarta que esté relacionado con la posible celebración de carreras ilegales en la zona.
Desde hace años, la Benemérita tiene constancia de que, especialmente los fines de semana y las vísperas de festivos, la Serra de Tramuntana se transforma en un circuito improvisado para algunos conductores, una situación que se repite también en otros puntos de la geografía balear.
En este caso concreto, y a falta de confirmación oficial, la principal hipótesis que manejan los equipos de emergencia es que el conductor circulaba a una velocidad inapropiada para las condiciones de la vía, lo que habría provocado la pérdida de control del vehículo y el posterior desenlace.
