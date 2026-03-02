Denuncian a una conductora en Palma por utilizar la tarjeta de discapacidad de un muerto

Agentes del Equipo Comunitario de Proximidad (ECOP) de la Policía Local de Palma denunciaron a una mujer española de 75 años por uso indebido de tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida (PMR) cuyo titular había fallecido hace más de tres años.

La actuación se produjo durante la mañana, en el marco de un dispositivo de control de plazas de estacionamiento reservadas para PMR en el aparcamiento de un centro comercial de Palma. Estos controles forman parte de las campañas periódicas de la Policía Local de Palma para garantizar el respeto a los derechos de las personas con movilidad reducida y evitar fraudes en el uso de acreditaciones oficiales.

Durante la inspección, los agentes detectaron un vehículo estacionado en una plaza reservada correctamente señalizada. Sobre el salpicadero se exhibía una tarjeta PMR, pero tras verificar los datos, se constató que la tarjeta estaba caducada desde abril de 2024.

La conductora fue identificada como una mujer de 75 años. Durante la actuación, los agentes confirmaron que el titular de la tarjeta había fallecido en junio de 2022, por lo que el uso del documento no solo carecía de validez por estar caducado, sino también por haber fallecido el titular. La mujer reconoció que sabía que el uso del documento no era lícito sin el titular y que estaba caducado.

La Policía Local procedió a la retirada de la tarjeta y a la tramitación de la denuncia por infracción grave de la Ley 8/2017 de Accesibilidad de las Illes Balears, normativa que regula el uso de plazas y tarjetas de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Este tipo de infracciones puede implicar sanciones económicas importantes y, en determinados casos, responsabilidades penales por uso fraudulento de documento oficial.

La Policía Local de Palma recuerda que las plazas PMR no son un privilegio, sino una medida de compensación para garantizar la igualdad de oportunidades y la autonomía de personas con movilidad reducida. El uso indebido de estas tarjetas supone un perjuicio directo para las personas que realmente necesitan estas plazas, afectando su movilidad y calidad de vida. Las autoridades señalan que cada plaza ocupada indebidamente limita los derechos de personas vulnerables.

Las autoridades continuarán realizando controles periódicos en toda la ciudad para detectar y sancionar conductas fraudulentas. La Policía Local de Palma enfatiza que las tarjetas PMR son personales e intransferibles, y su uso indebido constituye una falta grave que atenta contra los derechos de las personas más vulnerables.