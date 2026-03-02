Parece una broma, pero es real: la señal que muchos no tienen en cuenta y que puede salvar la vida de tu perro

Un perro corre y otro lo persigue mientras los dueños sonríen. Ésta es una escena muy habitual en parques y jardines de todo el mundo, y se suele considerar un simple juego. Sin embargo, muchas veces esconde una situación de que, si no se detecta a tiempo, puede terminar en conflicto.

«Muchos dueños creen que el parque es simplemente divertido para el perro, pero no saben leer su lenguaje corporal. Es fundamental observar si el perro quiere estar allí, si se desenvuelve bien entre otros y cómo se comporta con ellos. No se trata de ir al parque y permanecer una hora pase lo que pase. Si el perro muestra miedo, busca protección o intenta esconderse, es mejor abandonar el lugar en vez de obligarlo a permanecer en un entorno que le genera ansiedad», explica la especialista en conducta animal Pauliina Laurila a Iltalehti.

¡No cometas este error con tu perro en el parque!

Muchos dueños interpretan la persecución como una interacción normal entre perros, pero no siempre lo es. Para saber qué es lo que realmente está ocurriendo, es esencial observar y comprender el contexto. En un juego equilibrado en el que ambos lo están pasando bien, los roles se alternan, de forma que el que persigue pasa a ser perseguido después. Además, existen pausas naturales y los movimientos son fluidos.

Los dueños deben prestar especial atención a la cola y a las orejas de su mascota; si la cola está rígida o metida entre las patas y/o las orejas están completamente hacia atrás, el perro está asustado y, por ende, no disfruta del juego. Uno de los riesgos más relevantes de esta situación es el estrés acumulado; cuando un animal está tenso, incluso un pequeño choque accidental puede desencadenar una reacción agresiva. Por eso, Laurila insiste en que los dueños deben observar constantemente el comportamiento de su mascota y no asumir que todo movimiento es sinónimo de diversión.

La responsabilidad del propietario

«Los dueños creen que es divertido estar con los perros en el parque, pero no siempre saben interpretar su lenguaje corporal», señala Laurila. Hay varias preguntas que todo dueño debería plantearse: ¿Mi perro quiere interactuar o se mantiene apartado? ¿Se alternan los roles de persecución?¿Existen pausas naturales en la actividad? ¿El juego parece equilibrado? ¿Mi perro busca salir del grupo o intenta acercarse a mí con señales de ayuda?

Cuando siempre es el mismo perro el que huye, cuando no hay descanso o cuando la expresión corporal refleja estrés, no se trata de un simple juego. Existen varias señales de alerta que no se deben ignorar: cola metida entre las patas, orejas pegadas hacia atrás de forma constante, intento de esconderse detrás del dueño, jadeo excesivo sin relación con el esfuerzo físico, postura corporal rígida y miradas de auxilio.

La experta hace alusión a algo que normalmente pasa desapercibido: «El parque canino es un entorno inusual desde la perspectiva del perro, ya que los humanos ponen en contacto a perros desconocidos sin que estos puedan decidirlo. En la naturaleza, los perros ferales tienen territorios definidos. Si surgen conflictos, suelen evitarse después de resolver la situación, lo que reduce nuevas peleas. Además, si un perro es perseguido, puede huir a distancia suficiente para que el perseguidor se detenga. En un parque cercado, esa opción no existe».

Alternativas más equilibradas

No todos los perros necesitan visitas frecuentes al parque. En muchos casos, reducir la frecuencia puede contribuir a un comportamiento más estable. En lugar de visitas diarias, puede ser suficiente acudir ocasionalmente, especialmente si el entorno está poco concurrido. También es recomendable priorizar actividades que estimulen el olfato y la mente.

El frisbee es un juego al aire libre emocionante para perros, especialmente aquellos con mucha energía. Algunas razas son especialmente buenas en este juego, como los Labradores, conocidos por su agilidad, velocidad y entusiasmo por atrapar objetos en el aire. Mientras, el «tira y afloja»

es ideal para quemar energía y fortalecer los músculos, puede ayudar a enseñarle a tu perro autocontrol y obediencia. Si el perro se excita demasiado, conviene hacer una pausa y darle un momento para calmarse.

Los juegos al aire libre son una buena manera de mantener al perro en forma y activo, ya que le permite liberar la energía acumulada, lo que reduce su estrés y lo hace sentir más relajado. Gracias a esto, es menos probable que muerda muebles o cause desastres en casa por aburrimiento. A nivel físico, ayuda a prevenir la obesidad y a mantener al animal con un peso saludable.

En definitiva, si un perro está siendo perseguido y no muestra signos de disfrute, esa es la señal más clara de que el entorno ya no es adecuado. En ese momento, salir del parque es la decisión más responsable que pueden tomar los dueños por el bienestar de su mascota.