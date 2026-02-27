El aviso de los veterinarios que preocupa a los dueños de los gatos en España: «Si come deprisa…»

Si tienes un gato como mascota, segura que en alguna ocasión has observado con curiosidad cómo deja la comida de los bordes del plato y sólo come la parte central, formando una especie de dónut. Sin lugar a dudas, se trata de uno de los comportamientos que más llaman la atención de los pequeños felinos pero, según los veterinarios, tiene una explicación muy lógica. No se trata de un simple capricho, sino de un fenómeno con nombre propio: estrés de bigotes.

Los bigotes, cuyo nombre técnico es vibrisas, son estructuras extremadamente sensibles que funcionan como sensores táctiles. Cuando el comedero es profundo y, por ende, tiene paredes elevadas, los bigotes rozan constantemente los bordes mientras el gato intenta comer. Ese contacto puede generar incomodidad, e incluso cierto rechazo, debido a la sobreestimulación sensorial.

¿Por qué el gato deja comida en forma de dónut?

«Si tu gato deja la comida en el plato formando una especie de dónut o rosquilla, en realidad te está enviando un mensaje muy importante: probablemente no le gusta el comedero que tiene. Cuando los bordes son altos, sus bigotes rozan constantemente las paredes mientras come, algo que les resulta muy molesto, por eso suele comerse solo la parte central, donde se siente más cómodo. En ese caso, prueba a cambiar a un comedero con bordes más bajos. Pero presta muchísima atención a otros gestos: si se toca la cara mientras come, mastica de lado o incluso babea, podría estar indicando dolor dental».

Los gatos no hablan, pero esto no impide que comuniquen sus emociones y necesidades mediante el lenguaje corporal. En este contexto, cuando dejan comida en forma de dónut en el plato, el mensaje es muy fácil de interpretar: el comedero no les resulta cómodo.

Algunos dueños tratan de solucionarlo removiendo la comida hacia el centro o rellenando el comedero con menos cantidad, pero en realidad el problema está en el recipiente y no en la comida. La recomendación de los veterinarios es clara: elegir comederos planos, anchos y con bordes bajos para evitar que los bigotes rocen con los bordes. Hoy en día, se pueden encontrar en el mercado multitud de modelos ergonómicos que respetan la anatomía felina, cuidando a su salud tanto física como mental.

Patologías bucales

Ahora bien, cabe recordar que cuando los gatos muestran un comportamiento extraño al comer no siempre se debe necesariamente al comedero. Los veterinarios advierten que hay algunas señales de alerta que no se deben ignorar; si el gato se toca la cara con la pata mientras mastica, inclina la cabeza hacia un lado, come solo con un lado de la boca o babea de forma evidente, podría estar indicando dolor dental.

Muchos gatos adultos sufren patologías bucales como gingivitis o infecciones que, de la misma forma que en humanos, pueden provocar molestias. Sin embargo, los pequeños felinos son expertos en ocultar el dolor, y los cambios en la manera de comer suelen ser uno de los primeros indicativos de que algo no va bien. Normalmente, se acompaña de otros síntomas, como hipersalivación o rechazo al pienso seco.

Gingivitis

La gingivitis en gatos es una inflamación reversible de las encías causada principalmente por la acumulación de sarro. La encía sana se ajusta perfectamente a los dientes, pero cuando se deposita placa dental en la línea gingival comienzan los problemas. E

sta placa, formada por restos de comida, bacterias y sales minerales, es blanda al principio y provoca una gingivitis leve. Sin embargo, se endurece rápidamente y se convierte en sarro, especialmente en molares y premolares superiores, favoreciendo la proliferación bacteriana y posibles infecciones.

Es más frecuente en gatos mayores y puede estar asociada a enfermedades como calicivirus, leucemia felina, inmunodeficiencia, diabetes o insuficiencia renal. Los síntomas incluyen encías enrojecidas, hipersalivación, mal aliento, dolor al comer, pérdida de apetito y adelgazamiento. En casos graves puede derivar en gingivoestomatitis crónica.

El diagnóstico requiere revisión veterinaria, a veces con sedación y radiografías. El tratamiento puede incluir antibióticos, antiinflamatorios, limpieza dental con ultrasonidos e incluso extracción de piezas afectadas. Durante el proceso, se recomienda alimentación húmeda para facilitar la ingesta. La higiene bucal regular es fundamental para prevenir recaídas y mantener la salud oral del gato.

En ocasiones, algo tan sencillo como sustituir el comedero por otro con paredes bajas puede mejorar significativamente la calidad de vida del animal. Al contrario de lo que muchos creen, no se trata de humanizar al gato, sino de entender su biología y sus necesidades específicas. En definitiva, dejar comida en forma de dónut no es una simple manía ni capricho, sino un mensaje silencioso al que los dueños deben prestar atención.