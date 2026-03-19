Aviso de los veterinarios: alertan sobre el hongo que se transmite de gatos a humanos y es peligroso

La tiña es una infección fúngica cutánea muy contagiosa que puede afectar a gatos de cualquier raza y edad, aunque es más frecuente en cachorros menores de un año, ya que su sistema inmunitario está en desarrollo. Los expertos en salud animal alertan de que se trata de una enfermedad zoonótica, lo que quiere decir que se puede transmitir a humanos. Los hongos provocan lesiones circulares en la piel de los gatos, que normalmente se ubican en las orejas, la cabeza, las patas delanteras y cresta del lomo, y se acompañan de la caída del pelo. Existe la falsa creencia de que sólo los gatos callejeros pueden contraer una infección por hongos, pero los veterinarios lo desmienten.

Esta enfermedad se transmite a través del contacto con esporas del hongo presentes en el pelo de gatos infectados, las cuales pueden permanecer en el ambiente durante meses o incluso años. En ocasiones, es difícil detectar la tiña en los gatos, ya que los síntomas pueden ser muy leves. Los signos de alerta más frecuentes son: lesiones circulares en la piel, escamas o caspa, llagas con costra y enrojecidas. Para diagnosticar la tiña en un gato, el veterinario puede hacer distintas pruebas, como una prueba de fluorescencia bajo una lámpara especial de luz UV, el análisis de una muestra de pelo del gato al microscopio o un análisis de sangre. Sin embargo, la opción más fiable es obtener muestras del pelaje del cepillado para analizarlas en un laboratorio.

Tiña en gatos

#veterinaria #clinicaveterinaria ♬ Lovable and funny animals – ALOHI STYLE @neoveterinaria 🙀La tiña es una enfermedad cutánea muy común en los gatos, causada por un hongo que se alimenta de la queratina de la piel, el pelo y las uñas.🙀 🛑Se trata de una infección altamente contagiosa que puede transmitirse a otros animales y a los seres humanos‼️ ✅SIEMPRE MANIPULARLOS CON GUANTES ✅LIMPIARSE Y DESINFECTAR MANO Y AREAS DE USO DEL GATITO Y es más que obvio que lo tenes que llevar a un veterinario para tratamiento inmediato!💢 #gatitos

La tiña es una de las enfermedades dermatológicas más frecuentes en los gatos. Para poder controlarla, es fundamental acudir al veterinario ante los primeros síntomas. Aunque también puede afectar a perros y a humanos, es especialmente habitual en los felinos.

Se trata de una infección causada por el hongo Microsporum canis, que se caracteriza por su alta capacidad de contagio. Detectarla a tiempo resulta clave para aplicar un tratamiento eficaz. Generalmente, las zonas más afectadas son la piel, el pelo y las uñas, siendo uno de los signos más visibles la pérdida de pelo en distintas zonas del cuerpo.

En cuanto a su aspecto, la tiña en gatos se puede identificar no sólo por la caída del pelaje, sino también por la presencia de heridas, descamación y, en algunos casos, un olor desagradable. Otra señal característica es el color de las lesiones: a medida que avanza la infección, pueden aparecer costras con un tono amarillento.

Síntomas

La tiña es una patología relativamente fácil de reconocer gracias a sus signos visibles. Entre las dos y cuatro semanas después del contagio, el gato puede empezar a presentar varios síntomas:

El mal olor es uno de ellos, ya que esta infección suele desprender un aroma desagradable y poco habitual. Además, es frecuente la descamación de la piel, con la aparición de costras, a menudo de tono amarillento, en distintas zonas del cuerpo.

Otro síntoma muy común es el rascado constante, ya que el animal tiende a rascarse, lamerse e incluso morderse las áreas afectadas debido a la irritación. También pueden aparecer uñas dañadas o quebradizas, lo que indica que el hongo ha llegado a afectar esta parte del cuerpo.

Las orejas y las extremidades suelen ser de las primeras zonas en mostrar signos visibles de la infección. Asimismo, puede producirse inflamación en la piel, especialmente en el cuero cabelludo del animal, lo que en algunos casos provoca molestias o dolor.

Etapas

La tiña en gatos suele desarrollarse por fases. En la etapa inicial, aparecen pequeñas zonas sin pelo, casi imperceptibles, que suelen localizarse en la cara o en las orejas.

A medida que avanza, se entra en una fase intermedia, en la que esas calvas se van extendiendo y la piel comienza a mostrarse descamada o inflamada, acompañada de un picor que puede ser leve o moderado.

En la etapa avanzada, varias zonas del cuerpo ya están afectadas, pueden surgir infecciones secundarias debido al rascado constante, las uñas presentan daños y el gato puede mostrarse más irritable de lo habitual.

¿Cuál es la diferencia entre sarna y tiña en gatos? La sarna está causada por ácaros, como Notoedres cati, y se caracteriza por provocar un picor muy intenso, acompañado de costras y pérdida de pelo. Por su parte, la tiña o dermatofitosis es una infección de origen fúngico, es decir, causada por hongos.