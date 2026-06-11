Un tiroteo de madrugada en Son Banya hace sembrar el pánico entre los residentes del poblado narco

La madrugada del martes volvió a estar marcada por la tensión en Son Banya. Sobre las dos de la mañana, varias llamadas alertaron a los servicios de emergencia de una violenta pelea en el poblado narco de Son Banya y de la supuesta realización de varios disparos que hicieron saltar todas las alarmas entre los residentes.

La llegada de varias patrullas de la Policía Nacional no permitió aclarar lo sucedido. Los agentes no localizaron a ninguna persona implicada en el altercado ni pudieron verificar que las detonaciones escuchadas correspondieran realmente a disparos efectuados con un arma de fuego. De hecho, una de las hipótesis que se manejan es que pudiera tratarse de una pistola simulada. Lo único cierto es que, una vez más, la ley del silencio en Son Banya imperó y nadie quiso explicar a los investigadores qué había ocurrido durante aquella noche de máxima tensión.

El ambiente de nerviosismo generado por el incidente no tardó en trasladarse a otro escenario todavía más inquietante. Apenas unas horas después, Francisco Tomás Fernández Cortés, conocido popularmente como ‘El Ico’ e hijo de la histórica matriarca de Son Banya, ‘La Paca’, irrumpió en el hospital de Son Llàtzer de Palma protagonizando una escena que desató el pánico entre pacientes, familiares y personal sanitario.

Según los testimonios recabados, ‘El Ico’ llegó ensangrentado y armado a Urgencias, provocando momentos de gran tensión. Los presentes relataron que manipulaba constantemente la pistola, cargándola y descargándola mientras gritaba de forma exaltada. La situación obligó a activar los protocolos de seguridad ante el temor de que pudiera producirse un episodio violento.

El miedo se extendió rápidamente por las instalaciones sanitarias. Algunos trabajadores buscaron refugio en distintas dependencias mientras otros alertaban a las fuerzas de seguridad. La incertidumbre sobre las intenciones del individuo y la presencia de un arma generaron escenas de auténtico nerviosismo hasta la llegada de los agentes.

La Policía Nacional desplegó un amplio dispositivo para localizar al sospechoso, que abandonó el lugar antes de la llegada de las patrullas. Horas después fue interceptado y detenido. En el interior del vehículo que conducía, los agentes localizaron una pistola ensangrentada, además de abundantes restos de sangre.

Los investigadores tratan ahora de determinar si existe alguna relación entre el supuesto tiroteo en Son Banya registrado de madrugada y el grave incidente protagonizado posteriormente por ‘El Ico’. La pistola intervenida ha sido remitida a la Policía Científica, que deberá determinar si se trata de un arma de fuego real o de una réplica modificada.

Tras pasar a disposición judicial, ‘El Ico’ quedó en libertad con cargos. Entretanto, la investigación continúa abierta para reconstruir una madrugada marcada por el miedo, los rumores de disparos y una cadena de acontecimientos que volvió a situar a Son Banya, el mayor poblado narco de Mallorca, en el centro de la actualidad.