Un coche se resbala por una rampa de barcos y acaba en el agua en Ibiza: «¡Ahí no puedes aparcar, colega!»

Un radiante y flamante Range Rover de color blanco decidió el pasado sábado que el mejor lugar para pasar el día no era un parking convencional, sino el mismísimo fondo marino de Caló des Moro, uno de los lugares más frecuentados de Ibiza en verano, ubicado en el municipio de Sant Antoni.

Tal y como se puede ver en el vídeo, el vehículo acaba sumergido hasta alcanzar casi los retrovisores y las ventanillas. Las ruedas y gran parte de la carrocería acabó dentro dela gua mientras el propietario del turismo no podía hacer absolutamente nada. Algunos apuntan a que el accidente se debe a una rampa resbaladiza de barcos de la cala.

Como era de esperar en la era del postureo, las surrealistas imágenes no tardaron en volar por las redes sociales, haciéndose virales gracias a cuentas de Instagram como @isalders_ibiza. De hecho, los creadores de la primera cuenta no pudieron contener la guasa al publicar el vídeo: “¡Ahí no puedes aparcar, colega!”, bromearon mientras mostraban a una persona en el agua intentando deseperadamente abrir la puerta del coche submarino.

Alrededor, el espectáculo era totalmente surrealista La multitud contemplaba el show con absoluta fascinación desde las rocas. Entre los espectadores destacaba un hombre plácidamente sentado en su silla de playa, disfrutando del momento como si fuera una película de cine. Por si fuera poco, a escasos metros flotaba una pequeña zódiac con dos ocupantes que probablemente no daban crédito a lo que sus ojos estaban viendo.

Las publicaciones rápidamente se llenaron de cientos de comentarios cargados de humor e ironía. La comunidad instagramer no ha dejado pasar la oportunidad de comparar la rocambolesca escena con el caos diario para encontrar sitio en la isla o, simplemente, como la definición perfecta del ambiente de locura que se respira en pleno verano.

Por suerte, todo indica que la peripecia acuática se saldó sin heridos y, por el momento, no consta la intervención ni de la Guardia Civil ni de los servicios de emergencia. Eso sí, el premio al «aparcamiento del año» ya tiene un claro ganador.