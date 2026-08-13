Investigan el hallazgo de dos cadáveres que aparecieron flotando en aguas de Son Serra de Marina y sa Ràpita

La Guardia Civil investiga las circunstancias en las que fueron localizados dos cadáveres en las últimas horas en distintos puntos de la costa de Mallorca, concretamente en aguas de Son Serra de Marina y sa Ràpita, en Mallorca. Los dos sucesos no parecen estar relacionados por el momento y serán las correspondientes pruebas forenses y las investigaciones abiertas las que permitan determinar la identidad de los fallecidos y las causas de sus muertes.

El primero de los hallazgos se produjo en Son Serra de Marina, donde apareció un cuerpo en aparente avanzado estado de descomposición en las inmediaciones del puerto. El cadáver fue localizado durante la tarde, en torno a las 18.00 horas, y presentaba unas condiciones que dificultaban inicialmente su identificación. Según las primeras informaciones, tampoco se habría podido determinar en un primer momento si se trataba de un hombre o de una mujer.

Tras darse la voz de alarma, se movilizó a la Policía Local de Santa Margalida y a la Guardia Civil. Ante la imposibilidad de disponer en ese momento de una embarcación de los GEAS de la Guardia Civil, varios surfistas que se encontraban en la zona colaboraron para aproximar el cuerpo hasta la orilla, donde finalmente pudo ser recuperado y puesto a disposición de las autoridades.

El cadáver fue levantado posteriormente y trasladado para que el médico forense practique la autopsia. Será este examen, junto con otras pruebas que puedan realizarse, el que permita avanzar en la identificación de la víctima y esclarecer las circunstancias de su muerte.

Entre las hipótesis que se manejan de manera preliminar se encuentra la posibilidad de que el cuerpo pueda corresponder a una persona fallecida en el mar y arrastrada posteriormente por las corrientes hasta la costa. En este sentido, no se descarta que pudiera tratarse de uno de los ocupantes de una embarcación que hubiese quedado a la deriva en alta mar. Sin embargo, esta posibilidad no ha sido confirmada oficialmente y los investigadores deberán determinar primero la identidad del fallecido y el origen del cuerpo.

El segundo suceso tuvo lugar en sa Ràpita, donde la Guardia Civil también ha abierto una investigación después de que apareciera flotando en el agua el cuerpo sin vida de un hombre de unos 85 años.

El aviso se produjo alrededor de las 11.45 horas de este jueves, cuando una persona que se encontraba en la playa observó el cuerpo y alertó a los servicios de emergencias. El cadáver había sido arrastrado por las olas hasta la costa. Los testigos que se acercaron para intentar auxiliar al hombre comprobaron que ya había fallecido.

Una patrulla de la Guardia Civil se desplazó hasta el lugar y confirmó el fallecimiento. Como ocurre en estos casos, el cuerpo será sometido a la correspondiente autopsia con el objetivo de determinar las causas exactas de la muerte.

A falta de los resultados de las pruebas forenses, los investigadores contemplan la posibilidad de que el hombre pudiera haber sufrido un ahogamiento mientras se encontraba en el agua o algún tipo de problema médico que le hubiera provocado la muerte antes de llegar a la costa.

Los dos sucesos han movilizado a los servicios de emergencia y a las fuerzas de seguridad en diferentes puntos del litoral mallorquín. Por ahora, no existe ningún elemento que permita establecer una relación entre ambos casos. Las autopsias y las investigaciones abiertas deberán determinar qué ocurrió en cada uno de ellos y, especialmente en el caso de Son Serra de Marina, quién era la persona cuyo cuerpo fue localizado en el mar.