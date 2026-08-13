El conductor de la moto de agua de Ses Covetes apunta que no incumplió ninguna norma marítima

El conductor de la moto de agua de la playa mallorquina de Ses Covetes, ubicada en el municipio de Campos, asegura que no invadió de forma ilegal o peligrosa la zona de baño o que ignorara el balizamiento.

Según el protagonista del vídeo publicado por este periódico, en el que se veía como hasta cuatro personas eran desembarcadas incluso con refrescos en una zona muy próxima a la orilla de la playa, la aproximación a Ses Covetes «se realizó en todo momento haciendo uso estricto del canal de navegación debidamente balizado y autorizado para dicho fin».

Además, explica que «el servicio de socorrismo de la playa intervino exclusivamente para desalojar a los bañistas que se encontraban indebidamente situados dentro del citado canal de navegación y que obstaculizaban el paso reglamentario de la embarcación».