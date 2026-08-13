Éxito histórico de IB3 con la retransmisión del eclipse: uno de cada dos espectadores en Baleares siguió el fenómeno por el canal autonómico

La televisión pública balear IB3 ha marcado un hito histórico al cosechar excelentes datos de audiencia durante la cobertura del histórico eclipse solar de este pasado miércoles 12 de agosto. Uno de cada dos ciudadanos de Baleares eligió la cadena autonómica para seguir el fenómeno astronómico del siglo, permitiendo al canal conseguir su mejor dato de audiencia desde el año 2012.

En concreto, a las 20:19 horas, en el instante de mayor intensidad del eclipse, una de cada dos personas que veía la televisión en la comunidad estaba sintonizando IB3, lo que otorgó a la cadena un 48% de cuota de pantalla (share).

Además, en el cómputo general del día, el canal firmó un 13,1% de cuota y 217.000 espectadores únicos, convirtiéndose en su mejor dato de audiencia desde abril de 2012.

Cifras clave en televisión

Cinc Dies bate su récord histórico: el programa alcanzó su máximo absoluto con un 24,4% de share , una media de 45.000 espectadores y 159.000 usuarios únicos. El espacio convirtió el fenómeno astronómico en una gran cita televisiva conectando en directo con diversos puntos de la geografía balear.

Liderazgo de los informativos: las emisiones de noticias reafirmaron la posición de IB3 como referente informativo en días de gran relevancia, registrando cuotas del 14,6% y el 15,8%.

Impacto en el entorno digital y redes sociales

El seguimiento del evento también se extendió con fuerza a las plataformas digitales e internet:

Emisiones en streaming : los contenidos digitales del eclipse alcanzaron las 17.913 visualizaciones (frente a las 1.674 del día 11 de agosto), lo que representa un incremento del 906% .

Hora punta digital: el pico de seguimiento en web y plataformas ocurrió entre las 20:00 y las 21:00 horas, registrando 4.897 reproducciones.

Directos por islas: las transmisiones en directo desde las islas Malgrats, Formentera, Menorca e Ibiza sumaron en conjunto 6.590 visualizaciones .

Redes sociales: a través de 235 publicaciones, los contenidos sobre el eclipse alcanzaron 3.025.000 impresiones y 64.310 interacciones. Por su parte, la emisión en directo a través de Instagram reunió a 3.180 espectadores y acumuló 351 comentarios.

Estos resultados respaldan la apuesta de la radiotelevisión pública balear por los grandes acontecimientos, demostrando su capacidad técnica y humana para coordinar a profesionales de todas sus áreas tras meses de esfuerzo conjunto. Un trabajo enfocado en ofrecer a la ciudadanía el seguimiento de un fenómeno astronómico excepcional.