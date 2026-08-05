Drones, satélites y más de 10.000 gafas: despliegue histórico de IB3 para cubrir el eclipse del 12 de agosto

La televisión pública balear IB3 vivirá una jornada histórica el próximo miércoles 12 de agosto. La cadena desplegará en todo el archipiélago un dispositivo especial para seguir el eclipse total de Sol, un fenómeno excepcional que no se repetirá en condiciones similares durante muchas décadas.

Bajo el nombre de Operación Eclipse, la cadena pondrá en marcha uno de los operativos informativos, técnicos y humanos más importantes de su trayectoria. El objetivo es acercar este acontecimiento único a toda la ciudadanía de las Islas Baleares mediante una cobertura integral en televisión, radio, web y redes sociales.

Durante toda la jornada, la programación estará volcada en el evento. La cobertura arrancará desde primera hora de la mañana con información de servicio, conexiones en directo y recomendaciones de seguridad para el seguimiento desde los principales puntos de observación.

A las 17:00 horas, los servicios informativos y el equipo de Cinc Dies ofrecerán un gran programa especial presentado por Toni Rigo, Sílvia Pol y el meteorólogo Dani Capó. Este espacio incluirá conexiones simultáneas desde Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera y el mar Balear, extendiéndose hasta las 21:10 horas.

Para ello, el dispositivo movilizará cerca de veinte equipos, unidades de transmisión vía satélite, vehículos DSNG, drones y tecnología de última generación para garantizar un despliegue sin precedentes.

Además, IB3 trabaja de manera coordinada con la DGT, Emergencias, administraciones públicas, ayuntamientos y cuerpos de seguridad para ofrecer información útil, evitar desplazamientos innecesarios y velar por la seguridad ciudadana.

En esta misma línea de servicio público, la cadena ha impulsado una campaña de sensibilización y ha puesto a disposición de la sociedad balear más de 10.000 gafas homologadas para fomentar una observación segura.

El seguimiento también se podrá realizar a través de redes sociales, con streamings en directo desde las cuatro islas. El mejor lugar para vivir este momento histórico será IB3.