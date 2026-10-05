Cortes de luz en Madrid del 5 de septiembre al 11 de octubre: horarios y calles afectadas

Los cortes de luz en Madrid son algo habitual todas las semanas aunque no porque se produzcan averías constantes o esta comunidad tengan un problema eléctrico. Se hacen para poder garantizar precisamente un buen suministro de luz en la capital y en el resto de municipios madrileños, y para poder arreglar pequeños fallos que se pueden haber dado. De este modo, Iberdrola vuelve a informar de todos los horarios de los cortes de luz en Madrid para la semana que mañana arranca y también, las calles afectadas.

Con esa información podemos estar más preparados ante cualquier corte de luz que se vaya a producir entre mañana lunes y el viernes, y evitar de alguna manera que nos pille yendo o volviendo de trabajar, o mientras llevamos a los niños al colegio. Son cortes en todo caso programados y de apenas unos minutos, aunque también los hay que se pueden extender más de una hora. En concreto para la semana que va del 5 al 11 de octubre, estos son los cortes que se tienen previstos. Primero os dejamos las horas y luego el listado de calles afectadas.

Horarios de los cortes de luz en Madrid

Desde primera hora de este lunes, estos son todos los horarios de esta semana para los cortes de luz en Madrid:

Lunes 5 de octubre: Brunete, de 07:45 a 08:00 y de 15:45 a 16:00 horas; Getafe, de 08:00 a 08:30 y de 12:30 a 14:30 horas; Meco, de 08:30 a 10:30 horas; Valdemoro, de 08:30 a 10:30 horas; Horcajo de la Sierra, de 09:00 a 11:00 horas; Miraflores de la Sierra, de 09:00 a 10:00 horas; Robregordo, de 09:00 a 11:00 horas; Las Rozas de Madrid, de 09:30 a 10:15 y de 10:15 a 11:00 horas.

Brunete, de 07:45 a 08:00 y de 15:45 a 16:00 horas; Getafe, de 08:00 a 08:30 y de 12:30 a 14:30 horas; Meco, de 08:30 a 10:30 horas; Valdemoro, de 08:30 a 10:30 horas; Horcajo de la Sierra, de 09:00 a 11:00 horas; Miraflores de la Sierra, de 09:00 a 10:00 horas; Robregordo, de 09:00 a 11:00 horas; Las Rozas de Madrid, de 09:30 a 10:15 y de 10:15 a 11:00 horas. Martes 6 de octubre: Madrid, de 07:30 a 07:50, de 08:00 a 10:00 y de 17:30 a 17:50 horas; Guadarrama, de 08:00 a 10:00, de 11:00 a 11:30 y de 16:00 a 16:30 horas; Leganés, de 08:00 a 08:30 y de 17:30 a 18:00 horas; San Agustín del Guadalix, de 08:00 a 10:00 horas; Villanueva de la Cañada, de 08:30 a 10:00 y de 09:30 a 10:30 horas; Valdemoro, de 08:30 a 10:30 horas; Móstoles, de 09:00 a 09:30, de 09:30 a 10:00, de 10:00 a 10:30, de 11:00 a 11:30, de 11:30 a 12:00, de 12:00 a 12:30 y de 12:30 a 13:00 horas; Tres Cantos, de 10:45 a 12:45 horas; Pinto, de 12:00 a 14:00 horas; Alcobendas, de 13:15 a 15:15 horas.

Madrid, de 07:30 a 07:50, de 08:00 a 10:00 y de 17:30 a 17:50 horas; Guadarrama, de 08:00 a 10:00, de 11:00 a 11:30 y de 16:00 a 16:30 horas; Leganés, de 08:00 a 08:30 y de 17:30 a 18:00 horas; San Agustín del Guadalix, de 08:00 a 10:00 horas; Villanueva de la Cañada, de 08:30 a 10:00 y de 09:30 a 10:30 horas; Valdemoro, de 08:30 a 10:30 horas; Móstoles, de 09:00 a 09:30, de 09:30 a 10:00, de 10:00 a 10:30, de 11:00 a 11:30, de 11:30 a 12:00, de 12:00 a 12:30 y de 12:30 a 13:00 horas; Tres Cantos, de 10:45 a 12:45 horas; Pinto, de 12:00 a 14:00 horas; Alcobendas, de 13:15 a 15:15 horas. Miércoles 7 de octubre: Madrid, de 08:00 a 10:00 y de 08:30 a 10:00 horas; Fuenlabrada, de 08:10 a 08:30 y de 16:30 a 16:50 horas; Las Rozas de Madrid, de 08:30 a 10:00, de 08:30 a 10:30, de 11:45 a 12:00 y de 13:55 a 14:15 horas; Getafe, de 12:00 a 14:00 horas; Miraflores de la Sierra, de 12:00 a 14:00 horas; Parla, de 08:30 a 10:30 horas.

Madrid, de 08:00 a 10:00 y de 08:30 a 10:00 horas; Fuenlabrada, de 08:10 a 08:30 y de 16:30 a 16:50 horas; Las Rozas de Madrid, de 08:30 a 10:00, de 08:30 a 10:30, de 11:45 a 12:00 y de 13:55 a 14:15 horas; Getafe, de 12:00 a 14:00 horas; Miraflores de la Sierra, de 12:00 a 14:00 horas; Parla, de 08:30 a 10:30 horas. Jueves 8 de octubre: Madrid, de 06:30 a 07:00, de 07:00 a 07:30, de 08:00 a 10:00, de 17:30 a 18:00 y de 19:30 a 20:00 horas; Alcorcón, de 08:00 a 08:30 y de 15:30 a 16:00 horas; Meco, de 08:00 a 10:00 horas; Alcalá de Henares, de 08:30 a 09:00 y de 16:30 a 17:00 horas; Pozuelo de Alarcón, de 08:30 a 10:30 y de 14:00 a 14:15 horas.

Madrid, de 06:30 a 07:00, de 07:00 a 07:30, de 08:00 a 10:00, de 17:30 a 18:00 y de 19:30 a 20:00 horas; Alcorcón, de 08:00 a 08:30 y de 15:30 a 16:00 horas; Meco, de 08:00 a 10:00 horas; Alcalá de Henares, de 08:30 a 09:00 y de 16:30 a 17:00 horas; Pozuelo de Alarcón, de 08:30 a 10:30 y de 14:00 a 14:15 horas. Viernes 9 de octubre: Camarma de Esteruelas, de 06:30 a 08:30 horas; Alcorcón, de 08:00 a 08:30 y de 15:30 a 16:00 horas; El Escorial, de 08:30 a 10:30 horas; Pozuelo de Alarcón, de 08:30 a 10:30 y de 14:00 a 14:15 horas; San Fernando de Henares, de 08:30 a 10:30 horas; El Berrueco, de 09:00 a 11:00 horas; Tres Cantos, de 09:00 a 11:00 y de 11:30 a 13:30 horas; Torrejón de Ardoz, de 10:45 a 12:45 y de 13:00 a 15:00 horas.

Calles afectadas por los cortes de luz en Madrid

Una vez conocemos los horarios, será bueno conocer también las calles que van a estar cortadas a partir de mañana y hasta el viernes. Primero las de la capital y luego las de los municipios.

Madrid capital

Bronce: 3.

3. Cobre: 5, 7 PR.

5, 7 PR. General Ricardos: 148, 150.

148, 150. Islas Cabo Verde: 74, 78, 82, 86, 88 2, 92 4.

74, 78, 82, 86, 88 2, 92 4. Luisa Muñoz: 4 BI, 4.

4 BI, 4. Ronda de Segovia: 18.

18. Población de Campos: 23, 25, 27.

23, 25, 27. Rabe de las Calzadas: 2.

2. Viloria de la Rioja: 60.

60. Paseo de San Millán de la Cogolla: 24 3.

24 3. Bravo Murillo: 276, 290 2, 290, 294.

276, 290 2, 290, 294. General Margallo: 2, 4, 9, 10.

2, 4, 9, 10. Roble: 1, 3 BI, 3, 18, 20, 22, 24.

1, 3 BI, 3, 18, 20, 22, 24. San Felipe: 2, 3, 4, 5, 6, 8.

2, 3, 4, 5, 6, 8. Camino Alto de San Isidro: 9, 10, 11 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

9, 10, 11 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tejares: 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21.

1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21. Arévalo: 20.

20. Eduardo Urosa: 7, 10.

7, 10. Vía Carpetana: 189, 191, 193, 195 PR, 195.

Alcalá de Henares

Barbados: 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6.

Alcobendas

Huesca: 40.

Alcorcón

Carballino: 19, 21 BI, 21 PR, 21, 23, 25 PR, 27 BI, 27 7, 29 5, 29 6, 2.

19, 21 BI, 21 PR, 21, 23, 25 PR, 27 BI, 27 7, 29 5, 29 6, 2. Alcalde José Aranda: 30, 32, 55 PR, 55.

30, 32, 55 PR, 55. Cabo San Vicente: 1, 10 PR 1, 10 PR 3, 10 PR, 10, 12, 14, 16, 18 PR 1, 18.

1, 10 PR 1, 10 PR 3, 10 PR, 10, 12, 14, 16, 18 PR 1, 18. Plaza Santiago de Compostela: 1 PR, 1.

Brunete

Alto del Ventorro: 6.

6. Camino de Sacedón: 1, 2 BI, 2 PC 1, 2 J, 2 1, 2 10, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 2 7, 2 8, 2 9, 2, 6.

Camarma de Esteruelas

Amapola: 1, 2, 4, 8, 9, 11.

1, 2, 4, 8, 9, 11. Azucena: 2, 3, 4, 10, 12, 18.

2, 3, 4, 10, 12, 18. Guirnalda: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Imagen: 1, 3, 5, 9, 27.

1, 3, 5, 9, 27. Jazmín: 1, 3, 4, 5 BI, 5 1, 7, 9, 11, 13.

1, 3, 4, 5 BI, 5 1, 7, 9, 11, 13. Los Arenales: 3, 5.

3, 5. Nuestra Señora del Pilar: 57.

57. Nuestra Señora del Rosario: 38.

38. Rosales (Ur. Covina): 3, 4, 5, 11, 14, 28.

3, 4, 5, 11, 14, 28. Avenida Complutense: 38, 40, 42, 44, 46, 48 A, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70.

38, 40, 42, 44, 46, 48 A, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70. Mártires de Camarma: 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47 1, 47, 48, 49 1, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56.

39, 41, 42, 43, 44, 46, 47 1, 47, 48, 49 1, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Nuestra Señora del Pilar: 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80.

33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80. Nuestra Señora Rosario: 1 PR, 4, 25, 29, 31, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 1, 50, 52, 54, 56.

El Berrueco

Colonia Peña Águila: 1, 3, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 22, 24, 30, 32, 85 5.

1, 3, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 22, 24, 30, 32, 85 5. Cortada: 1, 5, 9 B, 15, 25.

1, 5, 9 B, 15, 25. Hiruela: 4, 5, 7, 10, 15.

4, 5, 7, 10, 15. Carretera Cervera Buitrago: 2, 4, 11 1, 13, 16, 48, 58, 67.

2, 4, 11 1, 13, 16, 48, 58, 67. Polígono Dos: 703 PC.

703 PC. Travesía Cervera: 53.

El Escorial

Carretera de A-6 a Navalcarnero (M-600): 110 KM D2, 115 KM.

110 KM D2, 115 KM. Carretera El Escorial: 24.

Fuenlabrada

Leganés: 58.

58. Méjico: 5, 7, 9.

5, 7, 9. Quito: 2, 4, 6, 8.

Getafe

Avenida España: 1 PR, 1, 3 D, 3.

1 PR, 1, 3 D, 3. Avenida Gibraltar: 2, 4, 6, 8.

2, 4, 6, 8. Avenida Juan de la Cierva: 28, 30, 32, 34, 36 PR, 36.

28, 30, 32, 34, 36 PR, 36. Jiménez e Iglesias: 1 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

1 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Plaza España: 1.

1. Abenarabi: 5, 7, 9, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53.

5, 7, 9, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53. Carpinteros: 6.

6. Paseo John Lennon: 5.

Guadarrama

Prado de la Venta: 3, 9, 11, 13, 17, 23.

3, 9, 11, 13, 17, 23. Carretera La Coruña (N-VI): 517 KM, 518 KM.

517 KM, 518 KM. Alameda Cuarta: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17 PR, 17.

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17 PR, 17. Alameda Primera: 16.

16. Alameda Segunda: 4, 7, 8, 9 PR, 9, 11, 12, 18, 19, 21, 25.

4, 7, 8, 9 PR, 9, 11, 12, 18, 19, 21, 25. Alameda Tercera: 2 A, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 PR, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 22.

2 A, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 PR, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 22. Asturias: 1, 4 PR.

1, 4 PR. Chimenea: 8 PR.

8 PR. Cristóbal Colón: 1, 2 1, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 18, 21, 31.

1, 2 1, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 18, 21, 31. Hermanos Pinzón: 1, 2, 3, 5, 6, 7.

1, 2, 3, 5, 6, 7. Miguel de Unamuno: 4.

4. Pizarro: 1, 2, 4.

Horcajo de la Sierra

Carretera Madrid a Irún (N-I): 7, 87 KM, 870 KM, 870 KM 02, 870 KM, 876 KM 60.

Las Rozas

Alto Cabañas: 1 PR, 1, 3, 4 BI, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15.

1 PR, 1, 3, 4 BI, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15. Aragoneses: 1 1, 1, 3, 4 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15 2, 15, 17, 19 C.

1 1, 1, 3, 4 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15 2, 15, 17, 19 C. Faro: 4.

4. López Santos: 1, 3, 5, 7, 9, 11.

1, 3, 5, 7, 9, 11. María Dolores Segarra: 1, 2.

1, 2. Miralpardo: 1 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

1 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Torreón: 1, 2, 4, 6, 8, 10 1, 10.

1, 2, 4, 6, 8, 10 1, 10. Camino Viejo de Madrid: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 1, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34.

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 1, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34. Carretera La Coruña (A-6): 168 KM 1, 168 KM, 170 KM, 172 KM OD.

168 KM 1, 168 KM, 170 KM, 172 KM OD. Travesía Torreón: 1, 2, 3, 4, 5.

1, 2, 3, 4, 5. Ánade: 5, 6, 7.

5, 6, 7. Dragonera: 5.

5. Manacor: 2 BI, 4.

2 BI, 4. Avenida España: 1.

1. Comunidad Canarias: 1 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 2, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 2, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 1, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 2, 48, 49, 50, 51, 52, 53 BI, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 PR, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 82, 84.

1 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 2, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 2, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 1, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 2, 48, 49, 50, 51, 52, 53 BI, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 PR, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 82, 84. Lanzarote: 1 PR, 1 2, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39.

1 PR, 1 2, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39. Carretera Rozas-Majadahonda: 6 PR.

Leganés

Avenida Rey Juan Carlos I: 88.

Meco

Alameda: 6, 8 1, 8 2, 10, 12 2, 12, 16, 18, 20, 22.

6, 8 1, 8 2, 10, 12 2, 12, 16, 18, 20, 22. Amapola: 2.

2. Barbacana: 3, 5, 7, 9, 11, 13.

3, 5, 7, 9, 11, 13. Barquillo: 1 1.

1 1. Clavel: 5, 7, 16 A, 16 B, 16 C, 16 D, 16 E, 16 F, 16 G, 16 H.

5, 7, 16 A, 16 B, 16 C, 16 D, 16 E, 16 F, 16 G, 16 H. De la Tercia: 2, 3, 4, 8.

2, 3, 4, 8. Imagen: 3, 5 A, 6, 7, 8, 12.

3, 5 A, 6, 7, 8, 12. Jazmín: 2, 8.

2, 8. Jazmines: 1, 3.

1, 3. Luis de Hoyos: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 BI, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40.

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 BI, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. Margaritas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Mártires: 18, 20 1, 20.

18, 20 1, 20. Matadero: 1 A, 1 B, 3, 5, 6, 7, 8, 9.

1 A, 1 B, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Mayor: 21, 23, 27, 29, 30, 31, 32, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49.

21, 23, 27, 29, 30, 31, 32, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49. Medio Celemín: 28, 30.

28, 30. Santa María de la Cabeza: 1, 2, 3, 4, 5 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20.

1, 2, 3, 4, 5 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20. Tulipán: 11, 12, 14, 15, 16, 19.

11, 12, 14, 15, 16, 19. Camino Las Ermitas: 17, 42, 44, 46.

17, 42, 44, 46. Camino Virgen de la Cabeza: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 A, 9, 10, 11, 13.

1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 A, 9, 10, 11, 13. Carretera M-116 de la A-2 a Camarma de Esteruelas: 1 PR, 2 PR.

1 PR, 2 PR. Plaza Constitución: 6.

6. Plaza España: 21.

21. Plaza San Sebastián: 1 3, 1, 8.

1 3, 1, 8. Ronda Santa María: 28 A, 28 B, 30.

28 A, 28 B, 30. Ronda Verdoso: 2, 4 1, 4, 6 BI, 6, 8 C, 8, 10 B, 10 1, 10 4, 10, 12 PR, 15, 17, 19, 31.

2, 4 1, 4, 6 BI, 6, 8 C, 8, 10 B, 10 1, 10 4, 10, 12 PR, 15, 17, 19, 31. Travesía de la Imagen: 1, 3, 5 B, 5 1.

1, 3, 5 B, 5 1. Ariston: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42.

Miraflores de la Sierra

Avenida Miraflores de la Sierra de: 1 PR, 4 PR, 6.

1 PR, 4 PR, 6. Puerto de Canencia: 9 PR.

Móstoles

París: 6, 8, 10, 14 PR, 14, 16, 18, 20.

Parla

Belén: 4.

4. La Sierra: 6.

6. Nazaret: 8.

8. Paloma: 33 A, 33, 78.

Pinto

San Bernardo: 3, 5, 7.

3, 5, 7. San Manuel: 14, 16.

14, 16. San Ricardo: 19, 21.

19, 21. San Sebastián: 19.

19. Santo Ángel: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13.

Pozuelo de Alarcón

Avenida Monte Alina: 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 PR, 37 1, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76 PR, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88.

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 PR, 37 1, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76 PR, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88. Poniente: 29, 30, 31, 32 PR, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 68, 70 PR, 72.

29, 30, 31, 32 PR, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 68, 70 PR, 72. Saliente: 35, 37, 38 1, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49 A, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79 99, 81, 83, 85, 87 1, 87, 89, 91, 93.

35, 37, 38 1, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49 A, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79 99, 81, 83, 85, 87 1, 87, 89, 91, 93. Transversal Cinco: 1, 3, 4, 5, 7, 11, 15, 17.

1, 3, 4, 5, 7, 11, 15, 17. Transversal Cuatro: 3, 4, 5, 7, 13, 15.

3, 4, 5, 7, 13, 15. Transversal Siete: 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 14.

Robregordo

Cercas La Colailla: 1.

1. Carretera Madrid a Irún (N-I): 890 KM 2, 890 KM.

San Agustín del Guadalix

Polígono Industrial El Raso: 4.

San Fernando de Henares

Mar Tirreno: 27.

Torrejón de Ardoz

Alcorcón: 11 PR, 13.

11 PR, 13. Andalucía: 12, 14, 16.

12, 14, 16. Londres: 62 A, 62 B.

Tres Cantos

Berro: 1.

1. Orégano: 1 BI 3.

1 BI 3. Avenida 21 de Marzo: 22 BI, 22 1, 22 2, 22 3, 22 4, 22 5, 22 8, 22 6, 22 7.

22 BI, 22 1, 22 2, 22 3, 22 4, 22 5, 22 8, 22 6, 22 7. Letonia: 11 1, 11 2, 11 3.

Valdemoro

Bretón de los Herreros: 21, 27, 29.

21, 27, 29. Atenas: 6 01, 6 11, 6 14, 6 18, 6 19, 6 20, 6.

Villanueva de la Cañada

Eras de Móstoles: 4 A, 4 B, 4 C, 4 D, 4 E, 4 J, 4 K, 4 L, 4 M, 4 N, 4 Ñ, 4 O.

4 A, 4 B, 4 C, 4 D, 4 E, 4 J, 4 K, 4 L, 4 M, 4 N, 4 Ñ, 4 O. La Fábrica: 1.

1. Nebli: 22 2.

22 2. Palancar Zona 12: 16 PC, 18, 21 PC, 23, 24 2, 25, 27 PC.

16 PC, 18, 21 PC, 23, 24 2, 25, 27 PC. Camino Palancar: 3 BI, 3, 5 PC, 6 PC, 7, 9, 15 PC, 30, 117, 120 PC, 209 PC.

3 BI, 3, 5 PC, 6 PC, 7, 9, 15 PC, 30, 117, 120 PC, 209 PC. Polígono Tres: 24 PR.

i-DE que es la distribuidora de Iberdrola que informa de estos cortes, explica además que algunos de ellos puede que se resuelvan antes del horario previsto, por lo que conviene no hacer ninguna manipulación en la instalación o pensar que es una avería y querer arreglarlo porque en caso de que el suministro se restablezca antes, corremos el riesgo de sufrir un accidente.