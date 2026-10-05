La pastelería en el centro de Zaragoza que es una visita obligatoria para celebrar el Día del Pilar: «Helados artesanos de un nivel superior»

Zaragoza ya se está preparando para sus días más grandes. Las Fiestas del Pilar arrancan el próximo sábado 10 de octubre y durante algo más de una semana la ciudad cambiará por completo su ritmo habitual. El lunes 12 llegará el Día del Pilar y, con él, la tradicional Ofrenda de Flores, que cada año lleva hasta el centro de la capital aragonesa a miles de personas. Y entre un acto y otro, también habrá tiempo para comer algo y descubrir algunos de esos negocios que llevan años formando parte de la vida de sus barrios.

Uno de ellos es Baires, una pastelería artesanal de raíces argentinas que abrió en Zaragoza en 2010. Está en la calle de las Cortes, a unos 30 minutos andando de la plaza del Pilar, y detrás de su mostrador podemos encontrar bastante más que tartas y bollería. Panes, alfajores, facturas argentinas, palmeras de chocolate, croissants de dulce de leche y helados forman parte de una oferta que le ha permitido ganarse una clientela fiel. Incluso la Guía Repsol se fijó en ella y la incluyó entre sus Soletes en 2021.

La pastelería de Zaragoza que triunfa con sus dulces

Entrar en Baires supone encontrarse con un establecimiento en el que el obrador tiene buena parte del protagonismo. Sus productos se elaboran de manera artesanal y las recetas argentinas ocupan un lugar importante. Es el caso de los alfajores y las facturas, dos clásicos que permiten probar algunos de los sabores más conocidos de la repostería del país sudamericano sin salir de Zaragoza. No son, sin embargo, las únicas opciones ya que podemos encontrar también tartas, pasteles y bollería, mientras que el pan también tiene un peso importante en el negocio. A lo largo del año preparan además productos ligados a fechas concretas, como los roscones de Reyes y de San Valero, elaborados mediante fermentación lenta y disponibles solos o rellenos de nata o trufa.

Y si hay un ingrediente que recuerda inevitablemente a Argentina es el dulce de leche. En Baires aparece en diferentes elaboraciones y precisamente una de ellas llamó la atención de la Guía Repsol. Cuando el establecimiento entró en su selección de Soletes de Otoño de 2021, la publicación destacó los alfajores y los croissants rellenos de dulce de leche como dos de las razones para acercarse hasta esta pastelería.

Los helados artesanos de Baires

Baires también se ha hecho conocida por sus helados. Aunque las Fiestas del Pilar llegan ya en pleno otoño, en Zaragoza octubre todavía puede dejar días agradables en los que apetezca uno y más si tenemos en cuenta que en esta pastelería se elaboran artesanalmente con materias primas seleccionadas y se ofrecen en distintos sabores.

Las opiniones de quienes han pasado por el local dan una pista de su popularidad. En internet se pueden encontrar comentarios que hablan de «helados artesanos de un nivel superior», además de clientes que destacan la cremosidad y el sabor. Las palmeras de chocolate son otro de los productos que reciben elogios. «Una de las mejores palmeras de chocolate que he probado», asegura una de las reseñas recogidas sobre Baires, que también menciona sus facturas y alfajores.

El negocio no se limita tampoco al dulce. En el mostrador hay empanadas, bocadillos y otras propuestas saladas, de modo que se puede entrar a desayunar o merendar, pero también a tomar algo más contundente. El local dispone de varias mesas para comer allí y acompañar cualquiera de estas opciones con un café o con otra de sus especialidades: el capuccino.

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Una parada diferente durante las Fiestas del Pilar

La ubicación de Baires hace que pueda encajar en una jornada por Zaragoza durante las próximas fiestas. Se encuentra en la calle de las Cortes, 9-11, en el barrio de La Almozara, y desde la plaza del Pilar el trayecto a pie ronda la media hora. No está, por tanto, en mitad de las calles que concentran la mayor parte de visitantes, algo que también permite alejarse durante un rato del movimiento del centro o sencillamente, acercarse tras vivir una jornada de fiestas.

No olvidemos que las Fiestas del Pilar, las más importantes de la capital aragonesa, se celebrarán este año del 10 al 18 de octubre. Y el momento más señalado llegará el lunes 12 con la Ofrenda de Flores, cuando miles de oferentes recorrerán las calles para depositar sus flores ante la Virgen del Pilar. Para quienes aprovechen esos días para conocer Zaragoza más allá de los actos festivos, Baires ofrece una excusa para desviarse de las rutas más habituales. Sobre todo si apetece probar un alfajor argentino, un croissant relleno de dulce de leche, una de sus conocidas palmeras de chocolate o esos helados artesanos que tantos clientes destacan y que hacen que sea considerada de las mejores pastelerías de la ciudad.