Una influencer vegana que protesta en Sol tiene a su pareja asesorando a inversores extranjeros en la compra de pisos

Rocío Cano, creadora de la cuenta de Instagram Una familia vegana y normal, ha participado esta semana en la acampada de la Puerta del Sol, la protesta por el derecho a la vivienda instalada en el centro de Madrid. Sin embargo, su pareja, Pablo Jurado, trabaja como «personal property shopper» en una firma madrileña que asesora a extranjeros que quieren comprar o invertir en inmuebles en España.

La activista lo ha contado en una historia publicada en su perfil. «Pues lo primero que he hecho al recuperarme del maldito Covid ha sido ir a la acampada de Sol a llevar unos bocatas veganos», ha escrito.

El mensaje ha ido acompañado de un agradecimiento a los acampados: «Gracias por poner el cuerpo. Admiración absoluta y respeto máximo».

La imagen que ilustra la publicación muestra un cartón colgado de una valla de obra en la plaza. En él se lee «Vivienda pal pueblo» y, debajo, «Ni un turista más, ni una vecina menos». El cartel juega con las siglas «A.C.A.B.» –»todos los policías son bastardos», en su traducción del inglés– y las reconvierte en un mensaje contra la plataforma de alquiler turístico Airbnb.

Junto al cartón aparece un cartel que anuncia una mesa redonda en la propia acampada el «lunes 28 a las 18.30», «detrás de la estatua del caballo». La convocatoria lleva la firma del «Proceso de unión de colectivos de vivienda de Madrid» y menciona las campañas contra las VUTs (viviendas de uso turístico), la Sareb y varios bancos. También defienden a los inquilinos ilegales de la Cañada Real.

Inversores extranjeros

En paralelo, el nombre de Pablo Jurado aparece en el equipo de una inmobiliaria de alto standing. La empresa se presenta como especialista en «Relocation • Real Estate • Business • Investment» –»relocalización, bienes inmobiliarios, negocios e inversión», en su traducción– y fija su domicilio en la lujosa calle de Príncipe de Vergara, en Madrid.

Su biografía en la red social no deja lugar a dudas sobre su público: «Legal & real estate experts in Madrid» y «We help you move, invest & build a life in Spain» –ayudamos a mudarse, invertir y construir una vida en España–. Gentrificación pura a ojos de la izquierda.

En una publicación del 23 de junio, dentro del apartado destacado «Equipo», la firma presenta a Jurado como «personal property shopper», asistente personal de compradores de propiedades.

Según esa ficha, se encarga del «property rental and purchase» (alquiler y compra de inmuebles) y de la «real estate investment in Madrid» (inversión inmobiliaria en Madrid).

La misma ficha le atribuye también el «análisis de mercado y de barrios» y «la negociación en el mejor interés del cliente». El texto resume su función con una frase: «Él representa exclusivamente sus intereses en el mercado inmobiliario».

Un millón de euros

Las publicaciones recientes de la cuenta ilustran el tipo de operaciones que promociona. El 18 de agosto, en una colaboración con otro perfil, su empresa ha relatado el caso de un comprador estadounidense.

«Un cliente de Nueva York quería financiar una propiedad de inversión de 1.000.000 € en Madrid», arranca el carrusel. Es decir, un cliente de Nueva York quería financiar una propiedad de inversión de un millón de euros en la capital.

Según el relato, otras dos agencias le habían dicho que la operación era imposible. «Nosotras decidimos probar lo contrario», añade la publicación, cuyo pie presume de haber logrado «una hipoteca a tipo fijo del 1,95 % en España para un comprador no residente de EE UU».

El desenlace se cuenta en la sexta diapositiva: «Hoy, nuestro cliente es propietario de una propiedad de alta gama en Madrid». La firma subraya que la cuota de la hipoteca de su cliente es inferior al alquiler de un piso comparable y que la inversión, al estar en euros, le protege frente a la volatilidad del dólar.

No es un caso aislado en su escaparate digital. El 5 de agosto, con ubicación en Marbella, la cuenta ha publicado una guía titulada «Cómo invertir con éxito en el sector inmobiliario en España». El 4 de septiembre ha compartido otra pieza bajo el lema «Inmobiliario en España. Para vivir, vacaciones o inversión».

Activismo y antecedentes

Rocío Cano y Pablo Jurado han construido durante años un perfil público ligado al activismo. En un cartel promocional de unas jornadas veganas ambos aparecían como «Activistas y creadores de Una Familia Vegana y Normal».

La cuenta ganó notoriedad hace unos años por la polémica que protagonizó Cano cuando el colegio de su hijo pretendía disfrazar al crío de pescadero, un episodio que, generando gran controversia e hilaridad, ella denunció públicamente desde sus convicciones veganas.

En ese contexto, el acendrado discurso antirrentista de la acampada contrasta con la actividad profesional que se publicita desde la cuenta en la que trabaja el marido de una de sus nuevas simpatizantes. Se suma al perfil de Fernando de los Santos, nieto de un marqués, ex ministro y tutor del Rey Felipe, que disfruta de unas vacaciones de lujo este verano con otros sindicalistas en una mansión en Asturias.

En la valla de Sol, un cartón escrito a mano reclama «vivienda pal pueblo». A poco más de dos kilómetros, en Príncipe de Vergara, una agencia recuerda a sus clientes acaudalados llegados de lejanas latitudes que recibir las llaves «es un gran hito».

Las dos frases hablan de lo mismo: de quién entra en una casa en Madrid. En este hogar, la respuesta es contradictoria.

OKDIARIO se ha puesto en contacto con Rocío Cano que, por el momento, no ha respondido.