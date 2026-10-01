El ‘marquesito’ se declara víctima de la especulación inmobiliaria porque «sufrió problemas de humedades» en su vivienda

Fernando de los Santos Menéndez, portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid y nieto del ex ministro de Educación y marqués Aurelio Menéndez, ha asegurado a este periódico que ha «sufrido problemas de humedades y no devolución de fianza», un dinero que finalmente sí recuperó.

Lo ha hecho en un correo electrónico en el que niega residir en Chamberí y sostiene que vive «de alquiler en el barrio de Puerta del Ángel, en un piso de poco más de cuarenta metros cuadrados y sin ascensor».

En su escrito, De los Santos califica la información como «bulos y manipulaciones». También ha reclamado una «rectificación pública» y ha anunciado que se asesorará «para defender mis derechos».

«Desde que me emancipé he vivido de alquiler», ha subrayado el activista. Asegura que ha padecido en primera persona el problema de la vivienda y rechaza que se dude de ello.

Esgrime que su familia no tiene 220 millones de euros en sociedades de inversión inmobiliaria. «Es radicalmente falso; no sé de dónde han sacado esa información», ha escrito.

Su hermano, Luis de los Santos Menéndez, es consejero delegado de Rowhill Holdco SL, sociedad dedicada a la compraventa de activos y valores financieros, incluidos inmuebles, que cerró 2025 con un patrimonio de más de 220,4 millones. De ella cuelga Rowhill Bidco SL, la rama más centrada en la inversión inmobiliaria, donde Luis de los Santos figura como administrador solidario junto a Lorenzo de Zavala Carvajal.

No quiere ser «el marquesito»

Tampoco acepta la etiqueta de «marquesito». «Ni soy heredero del marquesado, ni es un marquesado nobiliario», ha precisado. Según su versión, el título le fue concedido a su abuelo en 2011 «como un reconocimiento por su trayectoria, sin implicaciones patrimoniales».

De los Santos ha negado asimismo que proceda de un linaje de «grandes tenedores». «Ninguno de mis familiares es un gran tenedor», ha afirmado. Ha añadido que su abuelo «viene de una familia humilde» y que «fue el primero de su familia en estudiar en la universidad».

Sobre su estancia en Gijón en una mansión familiar este verano con amigos del sindicato, ha rechazado haber recibido allí «atenciones del servicio doméstico». «Nunca he contratado servicio doméstico, ni en mi casa ni cuando algún familiar me ha dejado su casa», ha señalado.

Una fuente de OKDIARIO que asegura conocer los hechos «de primera mano» reveló que el portavoz alojó a varios compañeros del colectivo en la residencia de verano de su familia en Somió con motivo de un encuentro del sindicato en la ciudad asturiana.

En cuanto al despacho Uría Menéndez, el activista ha sostenido que su abuelo «era un socio más y desde hace mucho ya ni eso, dado que se jubiló y luego falleció». Ha extendido la misma objeción a las referencias a su hermano, cuya empresa, según él, «no se dedica a la inversión inmobiliaria».

También ha precisado un dato laboral: «Mi tío está jubilado; ya no trabaja en el Banco Mundial». Y ha añadido que las referencias a su familia «con nombre y apellidos no tienen ningún interés público que justifique invadir su honor e intimidad».

Por último, ha cuestionado los tiempos del contraste. Según su relato, fue contactado a las 19:35 y a las 19:40 «ya estaban publicando un artículo». «Algunas personas no estamos permanentemente conectadas al correo», ha lamentado.

Aurelio Menéndez

La figura central de esta historia es su abuelo materno. Aurelio Menéndez Menéndez nació en Gijón en 1927, fue catedrático de Derecho Mercantil y ocupó la cartera de Educación y Ciencia en el primer Gobierno de Adolfo Suárez, entre 1976 y 1977, por la UCD.

Su nombre ha quedado unido al célebre bufete Uría Menéndez, del que fue cofundador. Dirigió además la formación académica del entonces Príncipe de Asturias –el hoy Rey Felipe VI–, recibió el Premio Príncipe de Asturias en 1994 y fue marqués de Ibias hasta su fallecimiento.

El propio De los Santos ha reconocido el parentesco en su tesis doctoral, donde dedica el trabajo a su abuelo y lo define como «mi mayor referente». En ella añade que «su apoyo me permitió llevarla a cabo».

Se trata de una familia de larga trayectoria, con varias generaciones vinculadas a la élite jurídica y militar del país. Según la información contrastada, el portavoz se ha criado en la calle Segre, en El Viso, y estudió en el Colegio Nuestra Señora de las Maravillas, un centro privado de La Salle.

En el plano profesional, De los Santos trabaja en el departamento de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) como profesor ayudante doctor, sin plaza fija de funcionario.

El Sindicato de Inquilinas de Madrid nació en 2017. Sus campañas han girado en torno a la bajada de los alquileres, la resistencia a los desahucios y la presión sobre los grandes propietarios, y De los Santos se ha convertido en una de sus caras más visibles en televisión, donde ha defendido las huelgas de alquileres. Se ha posicionado a favor de acabar con la acampada de la Puerta del Sol pero finalmente apoya que sigan unos días más.

En un debate en el que todo se mide en metros cuadrados, el portavoz ha querido que se cuenten también los suyos: poco más de cuarenta, sin ascensor y con humedades. Lejos de Somió y de la calle Segre, su batalla por la vivienda tiene, según él, una dirección muy concreta: Puerta del Ángel.